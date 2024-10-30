Motosikletli Gence Çarparak Ölümüne Neden Olmuştu: Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık'ın Davası Olaylı Başladı

İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak yolcunun ölümüne, sürücünün ise yaralanmasına sebep olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın mahkemeye gelişi esnasında gergin anlar yaşandı. Kınık'ın tutuksuz yargılanmasına öfkelenen ölen gencin yakınları duruma tepki gösterdi.