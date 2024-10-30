Motosikletli Gence Çarparak Ölümüne Neden Olmuştu: Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık'ın Davası Olaylı Başladı

İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak yolcunun ölümüne, sürücünün ise yaralanmasına sebep olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın mahkemeye gelişi esnasında gergin anlar yaşandı. Kınık'ın tutuksuz yargılanmasına öfkelenen ölen gencin yakınları duruma tepki gösterdi.
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Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında 17 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ilk kez hakim karşısına çıktı.
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Hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Kınık'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren ölen gencin yakınları, Kınık'ın üzerine yürüdü.
Öfkeli kalabalık polis ekipleri tarafından durdurulurken, o anlar basın ekipleri tarafından kaydedildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇
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