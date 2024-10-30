Masadaki Eşyaları Dağıtıp, Motosikleti Devirdiler! Kamp Yaparken İneklerin Saldırısına Uğradı

Motosikletiyle dağlık bir alana kamp yapmaya giden genç, arazide otlayan ineklerin saldırısına uğradı. Gencin bulunduğu noktaya gelen inekler masadaki eşyaları dağıtıp, motosikletini devirdi. O anları kayda alan genç, 'Sizin sahibiniz yok mu?' diyerek duruma tepki gösterdi.