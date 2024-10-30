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Masadaki Eşyaları Dağıtıp, Motosikleti Devirdiler! Kamp Yaparken İneklerin Saldırısına Uğradı

Masadaki Eşyaları Dağıtıp, Motosikleti Devirdiler! Kamp Yaparken İneklerin Saldırısına Uğradı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
30.10.2024 - 15:34

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Motosikletiyle dağlık bir alana kamp yapmaya giden genç, arazide otlayan ineklerin saldırısına uğradı. Gencin bulunduğu noktaya gelen inekler masadaki eşyaları dağıtıp, motosikletini devirdi. O anları kayda alan genç, 'Sizin sahibiniz yok mu?' diyerek duruma tepki gösterdi.

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Motosikletiyle dağlık araziye kamp yapmaya giden genç, bölgede otlayan ineklerin saldırısına uğradı. Motosikletlinin masasında duran yiyecek ve eşyaları dağıtan inekler, gencin motosikletini de devirdi.

Motosikletiyle dağlık araziye kamp yapmaya giden genç, bölgede otlayan ineklerin saldırısına uğradı. Motosikletlinin masasında duran yiyecek ve eşyaları dağıtan inekler, gencin motosikletini de devirdi.

İnekleri uzaklaştıramayınca masasındaki yiyecekleri veren motosikletli o anları kayda alıp, "Sizin sahibiniz yok mu?" diyerek isyan etti.

İnekleri uzaklaştıramayınca masasındaki yiyecekleri veren motosikletli o anları kayda alıp, "Sizin sahibiniz yok mu?" diyerek isyan etti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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