Erdoğan, "Burası Çok Önemli" Diyerek Ahmed Arif'in Şiirini Okudu: "Bunlar Engerekler ve Çıyanlardır..."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni bir süreç için Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in açıklamalarının kıymetli olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Diyarbakırlı şair Ahmed Arif'in şiirini okudu.