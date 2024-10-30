Erdoğan, "Burası Çok Önemli" Diyerek Ahmed Arif'in Şiirini Okudu: "Bunlar Engerekler ve Çıyanlardır..."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni bir süreç için Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in açıklamalarının kıymetli olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde Diyarbakırlı şair Ahmed Arif'in şiirini okudu.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı hakkındaki fikirleri merakla takip edilen Erdoğan,"Devlet Bey'e bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çağrısı tarihi bir fırsat. Devlet Bey, milliyetçiliğin ne anlama geldiğini en saf şekilde ifade etmiş, cesur çıkışlarıyla tarihe istikamet çizmiştir." dedi.
Konuşmasında Cumhuriyet'in tüm etnik kökenlerin Cumhuriyet'i olduğunu vurgulayan Erdoğan, Diyarbakırlı şair Ahmed Arif'in şiirini okudu. Şiire "Burası çok önemli" diyerek başlayan Erdoğan,"Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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