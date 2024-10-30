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Eşiyle Tartıştı, Çözümü Arabaya Kilitlemekte Buldu! "Kavga Ettik, Arabada Oturuyor"

Eşiyle Tartıştı, Çözümü Arabaya Kilitlemekte Buldu! "Kavga Ettik, Arabada Oturuyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 13:47

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Kavga ettiği eşini arabaya kilitlediğini söyleyen genç kadın o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Eşinin arabadan çıkamadığını iddia eden genç kadın, 'Arabanın içinde oturuyor, anahtar da bende.' dedi.

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Kavga ettiği eşini arabanın içerisine kilitledikten sonra yol kenarına oturup bekleyen kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kavga ettiği eşini arabanın içerisine kilitledikten sonra yol kenarına oturup bekleyen kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Anahtarla kilitlenen araç kapısının içeriden açılmadığını iddia eden genç kadın, "Arabanın içerisinde oturuyor, anahtar da bende." dedi.

Anahtarla kilitlenen araç kapısının içeriden açılmadığını iddia eden genç kadın, "Arabanın içerisinde oturuyor, anahtar da bende." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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mizuki~

Sakinleşmek için mi? Yoksa o adamın sana zarar vermemesi için mi? Veyahut senin adama zarar vermemen için mi?