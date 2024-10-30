Eşiyle Tartıştı, Çözümü Arabaya Kilitlemekte Buldu! "Kavga Ettik, Arabada Oturuyor"

Kavga ettiği eşini arabaya kilitlediğini söyleyen genç kadın o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Eşinin arabadan çıkamadığını iddia eden genç kadın, 'Arabanın içinde oturuyor, anahtar da bende.' dedi.
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Kavga ettiği eşini arabanın içerisine kilitledikten sonra yol kenarına oturup bekleyen kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Anahtarla kilitlenen araç kapısının içeriden açılmadığını iddia eden genç kadın, "Arabanın içerisinde oturuyor, anahtar da bende." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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Sakinleşmek için mi? Yoksa o adamın sana zarar vermemesi için mi? Veyahut senin adama zarar vermemen için mi?