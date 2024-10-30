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Yeni Doğan Bebeği Almaya Giden Ambulansa Yol Vermedi: Sağ Sol Yaprak Yolu Kapatan Sürücü Tepki Çekti

Yeni Doğan Bebeği Almaya Giden Ambulansa Yol Vermedi: Sağ Sol Yaprak Yolu Kapatan Sürücü Tepki Çekti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 12:18

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni doğan bir bebeği hastaneden almak için görevlendirilen ambulans ekibi, şerit ihlali yaparak ambulansın yolunu kapatan sürücünün engeliyle karşılaştı. Ambulans şerit değiştirdikçe yolunu kapatan sürücüye idari para cezası uygulandı. 

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Antalya'dan Manavgat Akdeniz Hastanesi'ne yeni doğan bir bebeği almak için harekete geçen ambulans ekibi, yolda bir trafik magandasının engeliyle karşılaştı.

Antalya'dan Manavgat Akdeniz Hastanesi'ne yeni doğan bir bebeği almak için harekete geçen ambulans ekibi, yolda bir trafik magandasının engeliyle karşılaştı.

Ambulansa yol vermemek için şeritleri ortalayan sürücü uzun bir süre ambulansın geçişine engel oldu. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücü hakkında idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

Ambulansa yol vermemek için şeritleri ortalayan sürücü uzun bir süre ambulansın geçişine engel oldu. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücü hakkında idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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azattiq

İnsan canına karşılık para cezası.. Öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıydı

electrica

Kesinlikle! Mutlaka hapis cezası olmalı. Ayrıca başkasının hayatını umursamayan bu tiplerin ehliyeti süresiz iptal edilmeli.

ömer

Babası belli olmayanlardan…