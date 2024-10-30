Yeni Doğan Bebeği Almaya Giden Ambulansa Yol Vermedi: Sağ Sol Yaprak Yolu Kapatan Sürücü Tepki Çekti

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Antalya'dan Manavgat Akdeniz Hastanesi'ne yeni doğan bir bebeği almak için harekete geçen ambulans ekibi, yolda bir trafik magandasının engeliyle karşılaştı.
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Ambulansa yol vermemek için şeritleri ortalayan sürücü uzun bir süre ambulansın geçişine engel oldu. Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücü hakkında idari para cezası ve adli işlem başlatıldı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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İnsan canına karşılık para cezası.. Öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıydı
Kesinlikle! Mutlaka hapis cezası olmalı. Ayrıca başkasının hayatını umursamayan bu tiplerin ehliyeti süresiz iptal edilmeli.
Babası belli olmayanlardan…