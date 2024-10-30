Müşteri Gibi Girdiği Dükkanda Hırsızlık Yaptı: Pantolonunun İçine 2 Litre Yağ Koydu

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Adana'da müşteri gibi girdiği marketten aldığı 2 litre yağı pantolonunun içine sokarak hırsızlık yapan şahsın görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Reyon görevlisinin yanından geçişi esnasında arkasını dönen şahıs daha sonrasında hiç bir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi sürekli bu tarz hırsızlıklar olduğunu belirterek, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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