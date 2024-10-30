Müşteri Gibi Girdiği Dükkanda Hırsızlık Yaptı: Pantolonunun İçine 2 Litre Yağ Koydu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir markete müşteri gibi giren şahıs, reyonlarda bulunan birer litrelik iki şişe yağı alarak pantolonunun içine soktu. Reyon görevlisine görünmemek için sırtı dönük vaziyette duran şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.