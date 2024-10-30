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Müşteri Gibi Girdiği Dükkanda Hırsızlık Yaptı: Pantolonunun İçine 2 Litre Yağ Koydu

Müşteri Gibi Girdiği Dükkanda Hırsızlık Yaptı: Pantolonunun İçine 2 Litre Yağ Koydu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.10.2024 - 11:06

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir markete müşteri gibi giren şahıs, reyonlarda bulunan birer litrelik iki şişe yağı alarak pantolonunun içine soktu. Reyon görevlisine görünmemek için sırtı dönük vaziyette duran şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Adana'da müşteri gibi girdiği marketten aldığı 2 litre yağı pantolonunun içine sokarak hırsızlık yapan şahsın görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da müşteri gibi girdiği marketten aldığı 2 litre yağı pantolonunun içine sokarak hırsızlık yapan şahsın görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Reyon görevlisinin yanından geçişi esnasında arkasını dönen şahıs daha sonrasında hiç bir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi sürekli bu tarz hırsızlıklar olduğunu belirterek, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar." dedi.

Reyon görevlisinin yanından geçişi esnasında arkasını dönen şahıs daha sonrasında hiç bir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi sürekli bu tarz hırsızlıklar olduğunu belirterek, "Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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