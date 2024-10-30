Engelli Vatandaş, Engelli Asansörüne Binemedi! Vurdumduymaz Kişilerin Görüntüsü Tepki Çekti

İstanbul'da engelli vatandaşların üst geçide çıkabilmesi için yapılan asansöre engelli vatandaş binemedi. Vurdumduymaz şahıslar yüzünden asansör beklemek zorunda kalan engelli kadının o anları kameralara yansıdı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişi, engelli bir vatandaşın üst geçide çıkmak için bineceği asansöre duyarsız şahısların bindiği anı kayda aldı.
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Engelli vatandaşın asansör beklediği anları sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, "Biz bu kafayla bir yere varamayız." dedi.
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