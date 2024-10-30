"Boyuna Bak Boyuna": Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İltifatlarıyla Güldüren Kadın Gündem Oldu!
"Boyuna Bak Boyuna": Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İltifatlarıyla Güldüren Kadın Gündem Oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir kadının boyu üzerinden yaptığı iltifat sosyal medyada gündem oldu.
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Bir kadın vatandaşın 1.85 boyundaki Erdoğan'ın boyuna yönelik övgüleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ı gören kadın, "Boyuna bak boyuna. Türkiye kurban boyuna" şeklinde iltifat etti.
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Söz konusu iltifat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da güldürdü. İşte o anlar 👇
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