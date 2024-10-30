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"Boyuna Bak Boyuna": Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İltifatlarıyla Güldüren Kadın Gündem Oldu!

"Boyuna Bak Boyuna": Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İltifatlarıyla Güldüren Kadın Gündem Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
30.10.2024 - 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir kadının boyu üzerinden yaptığı iltifat sosyal medyada gündem oldu. 

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Bir kadın vatandaşın 1.85 boyundaki Erdoğan'ın boyuna yönelik övgüleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ı gören kadın, "Boyuna bak boyuna. Türkiye kurban boyuna" şeklinde iltifat etti.

Bir kadın vatandaşın 1.85 boyundaki Erdoğan'ın boyuna yönelik övgüleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ı gören kadın, "Boyuna bak boyuna. Türkiye kurban boyuna" şeklinde iltifat etti.

Söz konusu iltifat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da güldürdü. İşte o anlar 👇

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