Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1.050 Lira Üzerinde Tüketimi Olan Yandı!
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1.050 Lira Üzerinde Tüketimi Olan Yandı!
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura gelecek. 417 kilowattsaatin yani 1.050 liranın üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Uygulamadan Türkiye genelinde 1.2 milyon hane etkilenecek.
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Elektirik tüketimi yüksek haneler için bu kış oldukça zor geçecek. Devlet, yüksek tüketimi olan mesken aboneleri için şubat ayından itibaren sübvansiyonlu fiyat uygulamasını bitiriyor.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayından sonra onu ödemeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın aktardığına göre, abonenin aylık faturası 1.050 liranın üzerinde olursa elektriği "gerçek maliyeti" ile satın almaya başlayacak.
Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira seviyesinde. 40 milyon mesken abonesinin yüzde 3'ünün tüketimi 1.050 liranın üzerinde. Yani uygulamadan 1.2 milyon ev etkilenecek.
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