Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1.050 Lira Üzerinde Tüketimi Olan Yandı!

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura gelecek. 417 kilowattsaatin yani 1.050 liranın üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Uygulamadan Türkiye genelinde 1.2 milyon hane etkilenecek.