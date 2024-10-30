Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teşekkür Ettiği Özgür Özel'den İlk Yanıt: "Beni Anlamamışsın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teşekkür Ettiği Özgür Özel'den İlk Yanıt: "Beni Anlamamışsın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecindeki yapıcı tutumu nedeniyle teşekkür ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Özel, 'Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çözüm sürecine ilişkin kritik açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, yaptığı konuşmada yapıcı tutumundan ötürü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de teşekkür etmişti.
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Erdoğan'ın kendisine teşekkür etmesine yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'nın kendisini yanlış anladığını savundu. Özel, "Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil."
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta salı günü partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yapmıştı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirmişti.
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