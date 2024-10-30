Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teşekkür Ettiği Özgür Özel'den İlk Yanıt: "Beni Anlamamışsın"

Erdoğan bu çağrı için de bugünkü grup toplantısında şunları söylemişti:

'Devlet Bey'e bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çağrısı tarihi bir fırsat. Devlet Bey, milliyetçiliğin ne anlama geldiğini en saf şekilde ifade etmiş, cesur çıkışlarıyla tarihe istikamet çizmiştir.'

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