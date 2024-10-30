DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çözüm Süreci Açıklamalarına İlk Yanıt: "Sorumluluk Sizde"
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çözüm Süreci Açıklamalarına İlk Yanıt: "Sorumluluk Sizde"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı kritik çözüm süreci açıklamalarına DEM Parti tarafından yanıt geldi. DEM Parti Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, 'Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir' dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çözüm sürecine ilişkin kritik açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptığı konuşmasında şunları söylemişti: 👇
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"Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Devlet Bey'e bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çağrısı tarihi bir fırsat. Elimi sımsıkı tut Kürt kardeşim. "
DEM Parti Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına şöyle yanıt verdi:
"Bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz. Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarından farklı bir sayfada yer alın. Bizim elimiz müzakere için hazırdır. Yumruklarımız sıkılı değildir."
Bakırhan ayrıca şöyle devam etti: "Kürtler ne istiyor deyip duruyorlar. Kürtler ne istediğini bin bir defa açıkladı. Kürtler yüzyıldır ellerinden alınan kimlik ve iradelerini istiyorlar. Bundan anlaşılmayacak bir şey yok. Kürtler eşit yurttaşlık, onurlu bir barış istiyor. Kürtler artık boş laf değil, anayasal güvence istiyor."
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DEM özerklik istiyor, AKP de bunu vermeden DEM'in oylarına çökmek istiyor. AKP'nin şu durumda DEM için yapabileceği tek ve en büyük jest, Şeyh Sait ve Seyit ... Devamını Gör
anayasaya kürt yazdığımız zaman vatandaşlık tanımı ne olacak ? lazı, çerkesi, ermenisi demeyecek mi biz keriz miyiz diye? bunlar çok saçma işler
Çözülsün artık hepimiz insanız hepimize yeter bu ülke.