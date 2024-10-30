DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çözüm Süreci Açıklamalarına İlk Yanıt: "Sorumluluk Sizde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı kritik çözüm süreci açıklamalarına DEM Parti tarafından yanıt geldi. DEM Parti Eşgenel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklamaları olumlu bulduklarını belirterek, 'Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir' dedi.