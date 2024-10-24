"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Demişti: DEM Parti'den Öcalan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. 75 yaşındaki Öcalan'ın 43 ay sonra ilk görüşmesini yaptığı DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'a 'Buradan tabutta çıkmak istemiyorum' dediği öne sürülmüştü.

Doğan, çözüm süreci ile ilgili ise 'İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde' ifadelerini kullandı.