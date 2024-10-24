"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Demişti: DEM Parti'den Öcalan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama!
"Buradan Tabutta Çıkmak İstemiyorum" Demişti: DEM Parti'den Öcalan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama!
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. 75 yaşındaki Öcalan'ın 43 ay sonra ilk görüşmesini yaptığı DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'a 'Buradan tabutta çıkmak istemiyorum' dediği öne sürülmüştü.
Doğan, çözüm süreci ile ilgili ise 'İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde' ifadelerini kullandı.
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Türkiye, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla yepyeni bir gündeme girmiş durumda. Bahçeli, çağrısında Öcalan'ı umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşma yapmaya çağırmış ve PKK'ya silah bırakma mesajı göndermesini istemişti.
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Öte yandan 25 yıldır cezaevinde bulunan Öcalan'ın bazı sağlık sorunları yaşadığı ve son dönemde durumunun kötüleştiğine yönelik iddialar var. 75 yaşındaki Öcalan'ın 43 ay sonra ilk görüşmesini yaptığı DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan'a "Buradan tabutta çıkmak istemiyorum" dediği öne sürülmüştü.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yeni bir sürece giren çözüm süreci ve Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Doğan, Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve çıkan haberlerin maksatlı olduğunu dile getirirken, çözüm süreci ilgili şunları söyledi: "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde."
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