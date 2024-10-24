Öcalan Çağrısıyla Yeni Bir Sürece Giren MHP'de İlk Görevden Alma: Babası da Bahçeli Tarafından İhraç Edilmişti

Güngör ayrıca şunları söyledi: 👇

“Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim.”