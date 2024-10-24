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Öcalan Çağrısıyla Yeni Bir Sürece Giren MHP'de İlk Görevden Alma: Babası da Bahçeli Tarafından İhraç Edilmişti

Öcalan Çağrısıyla Yeni Bir Sürece Giren MHP'de İlk Görevden Alma: Babası da Bahçeli Tarafından İhraç Edilmişti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 14:10 Son Güncelleme: 24.10.2024 - 14:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör görevden alındı. 

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MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında belki de siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza atarak terörist başı Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkı kapsamında Meclis'te konuşabileceğini ve PKK'dan silahları bırakmasını isteyebileceğini dile getirdi.

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, dün Bahçeli'nin Öcalan açıklamaları sonrası “Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, dün Bahçeli'nin Öcalan açıklamaları sonrası “Bebekleri katleden yenidoğan çetesine nazire yaparcasına en büyük bebek katilinin Gazi Meclisimizde muhatap alınmasını izleyecek kadar çaresiz de cesaretsiz de değiliz! Biz bu davanın sahipleri buna izin vermeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İşte bu sözler sonrası yeni süreçte ilk görevden alma gerçekleşti. Oğuzhan Güngör yaptığı paylaşımda, "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur" dedi.

İşte bu sözler sonrası yeni süreçte ilk görevden alma gerçekleşti. Oğuzhan Güngör yaptığı paylaşımda, "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur" dedi.

Güngör ayrıca şunları söyledi: 👇

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim.”

Oğuzhan Güngör'ün eski milletvekili babası Ali Güngör de Bahçeli tarafından 2000 yılında 'Rahşan Affı'na muhalefet ettiği için partiden ihraç edilmişti.

Oğuzhan Güngör'ün eski milletvekili babası Ali Güngör de Bahçeli tarafından 2000 yılında 'Rahşan Affı'na muhalefet ettiği için partiden ihraç edilmişti.
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