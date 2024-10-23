Terörist Başı Abdullah Öcalan Hangi Şartlarda Serbest Kalabilir?

Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'den umut hakkı kapsamında yasal düzenleme istediğini anlatan Türkdoğan ayrıca şunları söyledi:

'Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu'ndaki o hükümlerin kaldırılması yetmez. Türkiye'nin umut hakkı kapsamında bir süre belirlemesi gerekiyor.

Örneğin AİHM buna 25 yıl demiş. En iyimser olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar 25 yılda tahliye edilir denilebilir. Veya kalan 5 yılını açık cezaevinde veya konutunda geçirmesi düzenlenebilir.

Bunu düzenleme yetkisi taraf devlete ait. O yüzden bu maddeler düzeltildikten sonra umut hakkının düzenlenmesi gerekiyor.'

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