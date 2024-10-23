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Terörist Başı Abdullah Öcalan Hangi Şartlarda Serbest Kalabilir?

Terörist Başı Abdullah Öcalan Hangi Şartlarda Serbest Kalabilir?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 15:35

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı sonrası gözler umut hakkı tartışmalarına çevrildi. Öcalan'ın cezaevinden çıkabilmesi için ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan af çıkarması gerekli ya da iki farklı kanunda terör suçlularıyla ilgili değişiklik yapılması lazım. 

Kaynak: DW Türkçe-Alican Uludağ

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MHP lideri Devlet Bahçeli dün siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza tarak terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı umut hakkı kapsamında Meclis'ten PKK'ya silah bırakma konuşması yapmaya çağırdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün siyasi kariyerinin en keskin çıkışlarından birine imza tarak terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı umut hakkı kapsamında Meclis'ten PKK'ya silah bırakma konuşması yapmaya çağırdı.

Büyük tartışma yaratan bu çıkış sonrası Abdullah Öcalan hangi şartlarda İmralı Cezaevi'nden çıkabileceğine ilişkin DW Türkçe'den dikkat çeken bir haber geldi. Gazeteci Alican Uludağ'ın imzasını taşıyan habere göre, Öcalan'ın çıkışı için ilk formül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan af çıkarması.

Büyük tartışma yaratan bu çıkış sonrası Abdullah Öcalan hangi şartlarda İmralı Cezaevi'nden çıkabileceğine ilişkin DW Türkçe'den dikkat çeken bir haber geldi. Gazeteci Alican Uludağ'ın imzasını taşıyan habere göre, Öcalan'ın çıkışı için ilk formül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan af çıkarması.

Erdoğan'ın af çıkarmasının dışındaki seçeneklere bakıldığında ise bazı yasa değişiklikleri gerekli. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Avukat Öztürk Türkdoğan'a göre, temelde iki kanunda değişiklik yapılması gerekli.

Erdoğan'ın af çıkarmasının dışındaki seçeneklere bakıldığında ise bazı yasa değişiklikleri gerekli. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Avukat Öztürk Türkdoğan'a göre, temelde iki kanunda değişiklik yapılması gerekli.

Bunlardan ilkinin Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "koşullu salıverme" başlıklı 17'inci maddesi. Maddenin 4'üncü fıkrasında şunlar deniyor: 👇

Bunlardan ilkinin Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "koşullu salıverme" başlıklı 17'inci maddesi. Maddenin 4'üncü fıkrasında şunlar deniyor: 👇

'Ölüm cezaları, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör suçluları koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. 

Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder' 

Türkdoğan, ikinci olarak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun altı maddesinde değişiklik yapılması gerektiğine işaret etti. 30 yılını cezaevinde geçirenlerin salıverilmesi, yaşlılık, ağır hastalık gibi durumlarda salınma, cezanın ev hapsine dönmesi gibi maddelerin çoğunda terör suçluları hariç tutuluyor.

Türkdoğan, ikinci olarak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nun altı maddesinde değişiklik yapılması gerektiğine işaret etti. 30 yılını cezaevinde geçirenlerin salıverilmesi, yaşlılık, ağır hastalık gibi durumlarda salınma, cezanın ev hapsine dönmesi gibi maddelerin çoğunda terör suçluları hariç tutuluyor.

Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'den umut hakkı kapsamında yasal düzenleme istediğini anlatan Türkdoğan ayrıca şunları söyledi: 

 'Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu'ndaki o hükümlerin kaldırılması yetmez. Türkiye'nin umut hakkı kapsamında bir süre belirlemesi gerekiyor. 

Örneğin AİHM buna 25 yıl demiş. En iyimser olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar 25 yılda tahliye edilir denilebilir. Veya kalan 5 yılını açık cezaevinde veya konutunda geçirmesi düzenlenebilir. 

Bunu düzenleme yetkisi taraf devlete ait. O yüzden bu maddeler düzeltildikten sonra umut hakkının düzenlenmesi gerekiyor.'

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25 yıldır cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'a başta "vatana ihanet" suçunu düzenleyen 125. madde kapsamında idam cezasına çarptırılmıştı. Fakat o dönem MHP'nin de içinde bulunduğu koalisyon hükümetinin idam cezasını kaldırmasıyla bu ceza ağırlaştırılmış müebbete dönmüştü.

25 yıldır cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'a başta "vatana ihanet" suçunu düzenleyen 125. madde kapsamında idam cezasına çarptırılmıştı. Fakat o dönem MHP'nin de içinde bulunduğu koalisyon hükümetinin idam cezasını kaldırmasıyla bu ceza ağırlaştırılmış müebbete dönmüştü.

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