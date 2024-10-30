15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Şeytan Kostümüyle Koştu! Halloween'e Yetişiyor Olabilir Diye Yorumladık...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir sürücü tarafından kaydedilen videoda, şeytan kostümü giyen bir kişinin köprüde son sürat koştuğu anlar yer aldı.
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Gördüğü manzara karşısında şoke olan sürücü, yaşadıklarını anbean kaydederken olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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Şeytan kostümlü kişinin kim olduğu veya neden böyle bir performans sergilediği bilinmezken, espirili yorumlar eksik olmadı.
İşte o görüntüler👇🎥
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