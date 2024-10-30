Fikirtepe'ye Yemek Siparişi Götüren Kurye ''Hapishane'' Benzetmesiyle İsyan Etti

Fikirtepe, son dönemde kentsel dönüşüm projesiyle gündemden düşmüyor. Ancak binaların yüksekliği ve hapishane görünümüyle bölgedeki durum bazı sakinler ve çalışanlar tarafından 'hayalet şehir' olarak nitelendirilmeye başlandı. Sosyal medyada paylaşılan bir video da bu durumu kanıtlar nitelikte oldu.