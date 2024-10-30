Fikirtepe'ye Yemek Siparişi Götüren Kurye ''Hapishane'' Benzetmesiyle İsyan Etti
Fikirtepe'ye Yemek Siparişi Götüren Kurye ''Hapishane'' Benzetmesiyle İsyan Etti
Fikirtepe, son dönemde kentsel dönüşüm projesiyle gündemden düşmüyor. Ancak binaların yüksekliği ve hapishane görünümüyle bölgedeki durum bazı sakinler ve çalışanlar tarafından 'hayalet şehir' olarak nitelendirilmeye başlandı. Sosyal medyada paylaşılan bir video da bu durumu kanıtlar nitelikte oldu.
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Yemek siparişi götüren bir kuryenin çektiği videoda Fikirtepe'nin son hali dikkat çekti.
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Kurye, "Abi şu Fikirtepe hiç sevmiyorum ya, şu yollara bakar mısın? Lanet bir yer, zindan abi zindan. Ne gökyüzü tam olarak gözüküyor, hapishane ya" sözleriyle isyan etti.
İşte o video:
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