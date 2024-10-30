Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Pamuk Eller Cebe! Buluşmada Hesabı Kim Öder Sorusuna Yanıt Veren İlker Canikligil Tartışma Yarattı!

Pamuk Eller Cebe! Buluşmada Hesabı Kim Öder Sorusuna Yanıt Veren İlker Canikligil Tartışma Yarattı!

Erkeklere Özel kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 20:31

B Planı adlı YouTube kanalında Firuzeyle Kuşak Çatışması'na konuk olan İlker Canikligil, 'Buluşmada hesabı kim ödeyecek?' tartışmasını yeniden alevlendirdi! Pamuk eller cebe, bakalım hesap kime kalacak! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Firuze Özdemir'in sunduğu "Firuzeyle Kuşak Çatışması" adlı YouTube programına katılan İlker Canikligil, buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği konusunda net bir yorumda bulundu.

Firuze Özdemir'in sunduğu "Firuzeyle Kuşak Çatışması" adlı YouTube programına katılan İlker Canikligil, buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği konusunda net bir yorumda bulundu.

Özdemir'in sorusuna son derece net bir şekilde yanıt veren yönetmen ve YouTuber Canikligil, yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

Özdemir'in sorusuna son derece net bir şekilde yanıt veren yönetmen ve YouTuber Canikligil, yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

"Benim olduğum bir yerde kadın hesap ödeyemez." diyen Canikligil "Büyük bir eşeklik olarak görürüm bunu." sözleriyle sosyal medyada çok konuşuldu.

"Benim olduğum bir yerde kadın hesap ödeyemez." diyen Canikligil "Büyük bir eşeklik olarak görürüm bunu." sözleriyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Gelin, o anlara bir kez de birlikte göz atalım! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının ise bu yoruma söyleyecekleri çok şey vardı! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının ise bu yoruma söyleyecekleri çok şey vardı! 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu fikri ağır sözlerle eleştirenler de oldu! 👇

Bu fikri ağır sözlerle eleştirenler de oldu! 👇
twitter.com

Yani "Racon" böyle diyorsunuz! 👇

Yani "Racon" böyle diyorsunuz! 👇
twitter.com

"Kalite ve centilmenlik..." 👇

"Kalite ve centilmenlik..." 👇
twitter.com

Hiç fena fikir değil: Davet eden öder👇

Hiç fena fikir değil: Davet eden öder👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tabii şartları göz önünde bulundurmak da önemli olabilir 👇

Tabii şartları göz önünde bulundurmak da önemli olabilir 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sıra sizde: Buluşmada hesabı kim öder?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

İlk buluşma fikri kimden çıktıysa mekanı kim seçtiyse o öder kadını erkeği yok. İkinci buluşmayı orada ödemeyen ayarlar öder sonra tüm buluşmaları hep erkek ... Devamını Gör

Osman Elmallı

bu devir hesap ödenecek devir değil

İmport

Ismarlamak isteyen parası olan öder bu işin cinsiyetimi var yahu