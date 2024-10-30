Pamuk Eller Cebe! Buluşmada Hesabı Kim Öder Sorusuna Yanıt Veren İlker Canikligil Tartışma Yarattı!
Pamuk Eller Cebe! Buluşmada Hesabı Kim Öder Sorusuna Yanıt Veren İlker Canikligil Tartışma Yarattı!
B Planı adlı YouTube kanalında Firuzeyle Kuşak Çatışması'na konuk olan İlker Canikligil, 'Buluşmada hesabı kim ödeyecek?' tartışmasını yeniden alevlendirdi! Pamuk eller cebe, bakalım hesap kime kalacak!
İşte, detaylar...
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Firuze Özdemir'in sunduğu "Firuzeyle Kuşak Çatışması" adlı YouTube programına katılan İlker Canikligil, buluşmada hesabı kimin ödemesi gerektiği konusunda net bir yorumda bulundu.
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Özdemir'in sorusuna son derece net bir şekilde yanıt veren yönetmen ve YouTuber Canikligil, yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.
"Benim olduğum bir yerde kadın hesap ödeyemez." diyen Canikligil "Büyük bir eşeklik olarak görürüm bunu." sözleriyle sosyal medyada çok konuşuldu.
Gelin, o anlara bir kez de birlikte göz atalım! 👇
Sosyal medya kullanıcılarının ise bu yoruma söyleyecekleri çok şey vardı! 👇
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Bu fikri ağır sözlerle eleştirenler de oldu! 👇
Yani "Racon" böyle diyorsunuz! 👇
"Kalite ve centilmenlik..." 👇
Hiç fena fikir değil: Davet eden öder👇
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Tabii şartları göz önünde bulundurmak da önemli olabilir 👇
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Sıra sizde: Buluşmada hesabı kim öder?
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İlk buluşma fikri kimden çıktıysa mekanı kim seçtiyse o öder kadını erkeği yok. İkinci buluşmayı orada ödemeyen ayarlar öder sonra tüm buluşmaları hep erkek ... Devamını Gör
bu devir hesap ödenecek devir değil
Ismarlamak isteyen parası olan öder bu işin cinsiyetimi var yahu