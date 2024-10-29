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Cadılar Bayramının İkonik Rapçisi! İşte Kanye West'in Gelmiş Geçmiş En İyi Cadılar Bayramı Kostümleri

Cadılar Bayramının İkonik Rapçisi! İşte Kanye West'in Gelmiş Geçmiş En İyi Cadılar Bayramı Kostümleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 10:46

Hip Hop'ın önde gelen isimlerinden Kanye West, her hareketi ile göz önünde olmayı başarıyor. Amerikalı rapçi tarzı ve ilişkileri ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise kostümleri ile bir hayli ciddiye aldığı Cadılar Bayramı'nda gündemde. Bu kez de sosyal medya platformu X üzerinden Kanye West'in en iyi Cadılar Bayramı kostümleri keyifli bir flooda dönüştü. 

Kaynak: Apollo

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"Şaka mı, şeker mi?"

"Şaka mı, şeker mi?"

Günümüzde dünyanın hemen her yerinde kutlanan eski Kelt festivalinin ana vatanı olan Britanya'dan dünyaya yayılışı bir hayli zaman aldı. Ancak tarihi yüzyıllara dayanan bu gelenek şimdilerde ünlülerin de katkısıyla renkli eğlencelere dönüştü. 

Şüphesiz ki Kanye West'in birbirinden eğlenceli Cadılar Bayramı kostümleri de sizi kendine hayran bırakacak! İşte West ile Halloween parti... 👇

1. 2012 yılında Kim Kardashian'ı "Catwoman" ve Kanye West'i "Batman" olarak görüyoruz!

1. 2012 yılında Kim Kardashian'ı "Catwoman" ve Kanye West'i "Batman" olarak görüyoruz!

2. Kim ve Kanye çifti 2012 yılında karşımıza az sonra göreceğiniz kostümlerine göre çok daha sade bir şekilde çıkıyor.

2. Kim ve Kanye çifti 2012 yılında karşımıza az sonra göreceğiniz kostümlerine göre çok daha sade bir şekilde çıkıyor.

Denizci ve denizkızı

3. 2019'da Kanye West ve ailesi Çakmaktaşlar'a dönüşüyor!

3. 2019'da Kanye West ve ailesi Çakmaktaşlar'a dönüşüyor!

Dino ile tanışın kendisi Kanye West!

4. Kanye West ve çocuklar "Sing" filmi kostümleri ile Cadılar Bayramı'nda şeker toplamaya gidiyor.

4. Kanye West ve çocuklar "Sing" filmi kostümleri ile Cadılar Bayramı'nda şeker toplamaya gidiyor.

Kim Kardashian ise o anları 

'Sing filminden

Aziz Johnny olarak

Kanye Johnny'nin babası olarak

Mezmur Johnny'nin kardeşi olarak

Chicago Ash olarak

Kanye böyle şeker toplamaya gitti ve arabaya sığamadı 🚙 😂' ifadeleriyle X üzerinden yayınlıyor.

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5. Batı solucanları da listede yerini alıyor!

5. Batı solucanları da listede yerini alıyor!

Kim Kardashian'ın notu: 

'Bir böceğin hayatı! 🐛🦟🐜

Kostümüm parlıyordu

Kanye'nin kostümü hareket ediyordu ve tamamen anamatronikti'

6. 2020 Cadılar Bayramı'nda "Örümcek Ailesine" dönüşüyorlar.

6. 2020 Cadılar Bayramı'nda "Örümcek Ailesine" dönüşüyorlar.

Kim Kardashian, bu kez de '#KorkularımınÜstesindenGelmek' etiketiyle ailesinin bu eğlenceli anlarını paylaşıyor.

7. Kanye ve Kim çiftini Balenciaga kostümü ile de gördüydük!

7. Kanye ve Kim çiftini Balenciaga kostümü ile de gördüydük!

Aslında bu kostümde pandemi modasını da gördük!

8. Balenciaga, 2023 gösteriminden esintilerle Kanye,Vory ve 88-Keys için tasarlanan Cadılar Bayramı kostümleri

8. Balenciaga, 2023 gösteriminden esintilerle Kanye,Vory ve 88-Keys için tasarlanan Cadılar Bayramı kostümleri

9. İşte karşınızda, "Popun kralı" Michael Jackson'ın ruhuyla Cadılar Bayramı'nda bir kez daha tüm gözleri üzerine çeken Kanye West!

9. İşte karşınızda, "Popun kralı" Michael Jackson'ın ruhuyla Cadılar Bayramı'nda bir kez daha tüm gözleri üzerine çeken Kanye West!

Sizin favoriniz hangisi yorumlarda buluşalım!

Peki, Bu Yıl Cadılar Bayramı Ne Zaman Kutlanacak? 👇

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