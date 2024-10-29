Cadılar Bayramının İkonik Rapçisi! İşte Kanye West'in Gelmiş Geçmiş En İyi Cadılar Bayramı Kostümleri

Günümüzde dünyanın hemen her yerinde kutlanan eski Kelt festivalinin ana vatanı olan Britanya'dan dünyaya yayılışı bir hayli zaman aldı. Ancak tarihi yüzyıllara dayanan bu gelenek şimdilerde ünlülerin de katkısıyla renkli eğlencelere dönüştü.

Şüphesiz ki Kanye West'in birbirinden eğlenceli Cadılar Bayramı kostümleri de sizi kendine hayran bırakacak! İşte West ile Halloween parti... 👇