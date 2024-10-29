Cadılar Bayramının İkonik Rapçisi! İşte Kanye West'in Gelmiş Geçmiş En İyi Cadılar Bayramı Kostümleri
Cadılar Bayramının İkonik Rapçisi! İşte Kanye West'in Gelmiş Geçmiş En İyi Cadılar Bayramı Kostümleri
Hip Hop'ın önde gelen isimlerinden Kanye West, her hareketi ile göz önünde olmayı başarıyor. Amerikalı rapçi tarzı ve ilişkileri ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez ise kostümleri ile bir hayli ciddiye aldığı Cadılar Bayramı'nda gündemde. Bu kez de sosyal medya platformu X üzerinden Kanye West'in en iyi Cadılar Bayramı kostümleri keyifli bir flooda dönüştü.
Kaynak: Apollo
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"Şaka mı, şeker mi?"
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1. 2012 yılında Kim Kardashian'ı "Catwoman" ve Kanye West'i "Batman" olarak görüyoruz!
2. Kim ve Kanye çifti 2012 yılında karşımıza az sonra göreceğiniz kostümlerine göre çok daha sade bir şekilde çıkıyor.
3. 2019'da Kanye West ve ailesi Çakmaktaşlar'a dönüşüyor!
4. Kanye West ve çocuklar "Sing" filmi kostümleri ile Cadılar Bayramı'nda şeker toplamaya gidiyor.
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5. Batı solucanları da listede yerini alıyor!
6. 2020 Cadılar Bayramı'nda "Örümcek Ailesine" dönüşüyorlar.
7. Kanye ve Kim çiftini Balenciaga kostümü ile de gördüydük!
8. Balenciaga, 2023 gösteriminden esintilerle Kanye,Vory ve 88-Keys için tasarlanan Cadılar Bayramı kostümleri
9. İşte karşınızda, "Popun kralı" Michael Jackson'ın ruhuyla Cadılar Bayramı'nda bir kez daha tüm gözleri üzerine çeken Kanye West!
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