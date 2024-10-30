Frank Herbert ve Dune Evreni ile Tanışan Kişi "Müslüman Olduğunu" Söyledi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Frank Herbert ve Dune Evreni ile Tanışan Kişi "Müslüman Olduğunu" Söyledi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
1984'te film uyarlaması olarak karşımıza çıkan, Frank Herbert imzalı bilim kurgu romanı Dune'u okuduktan sonra 'Müslüman olduğunu' iddia eden kişi kafaları karıştırdı. Herbert'in 1965 yılında yayımlanıp 2003 yılında en çok satanlar listesine giren ödüllü bilim kurgu klasiğini 'Kur'an tefsiri' olarak değerlendiren kişiye sosyal medya kullanıcılarının ise söyleyecekleri vardı.
İşte, detaylar...
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Dune serisinin ilk kitabı, 2003'te en çok satan bilim kurgu romanı oldu. Tüm dünyada dikkat çeken seri ilk kez 1984 yılında beyaz perdede de yerini aldı.
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Kitabı okuyan ya da okumayan milyonlarca kişi, bir kez de 2021 yılında vizyona giren Dune filmi ile dev kum solucanlarının varlığıyla tehlikeli bir hale gelen melanj madenlerinin olduğu evrende kendilerini buldular.
94. Oscar Ödülleri'nde aday gösterildiği 10 kategoriden 6'sında ödül sahibi olan Dune filmi, beyaz perdeye de damgasını vurdu.
Sosyal medya platformu X üzerinden Dune kitabına ilişkin yaptığı "Kur'an tefsiri" yorumu ile dikkat çeken @bwv827 adlı kullanıcı ise farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
"Dune okuduktan sonra Müslüman oldum" diyen kişi kitabı bir Kur'an yorumu olarak değerlendirdi. 👇
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"Savaş yerine 'cihad' kelimesi geçiyor ama filmde korkaklar cihad diyemedi 'holy war' dediler" diyerek fikrini savundu. 👇
"Kitabın özü tarihin ancak iman edenlerin iradesiyle şekillenebileceği" 👇
Ancak bunun tam tersini düşünenler de vardı! 👇
Kimi kullanıcılar tarafından kitapta mesihin dönüşümü ele alındı.👇
Hadi bir de Herbert'in çöllerde yaptığı araştırmalara odaklanalım. 👇
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Asıl nokta ise "din ve politikanın iç içe geçmesi" 👇
Dahası "kaosun getirdiği yıkım ve kayıplar..." 👇
Sonuç olarak "neyin neye vesile olacağı ise bilinmez..." 👇
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Öğretmenlik de kutsal bir karar diyebilir miyiz? 👇
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"Tövbe" 👇
"Elemanın gözünde kitap" 👇
Biraz daha Herbert'ten söz edelim 👇
Tabii serinin devamını okumak da önemli! 👇
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