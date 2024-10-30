Frank Herbert ve Dune Evreni ile Tanışan Kişi "Müslüman Olduğunu" Söyledi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse: Dune, soylu hanedanların kontrolündeki gezegenler topluluğundan oluşan feodal bir yıldızlararası toplumda, uzak bir gelecekte geçiyor. Romanda, ailesi Arrakis gezegenini yöneten genç Paul Atreides'in hikayesi ele alınıyor.

Hikayenin geçtiği bu çöl gezegeni ise yaşamı uzatan ve zihinsel yetenekleri artıran 'melanj' (baharat) ilacının tek kaynağı. Haliyle melanjın sadece Arrakis'te üretilebilmesi, gezegenin kontrolünü tehlikeli ama çekici bir hedef haline getiriyor. Hikaye, imparatorluk fraksiyonlarının Arrakis ve melanj kontrolü için mücadelesine dönüşüyor. Mücadele sırasında aynı zamanda politika, din, ekoloji, teknoloji ve insan duygularının çok katmanlı etkileşimler araştırılıyor.