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Frank Herbert ve Dune Evreni ile Tanışan Kişi "Müslüman Olduğunu" Söyledi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Frank Herbert ve Dune Evreni ile Tanışan Kişi "Müslüman Olduğunu" Söyledi, Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Kitap
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 19:16

1984'te film uyarlaması olarak karşımıza çıkan, Frank Herbert imzalı bilim kurgu romanı Dune'u okuduktan sonra 'Müslüman olduğunu' iddia eden kişi kafaları karıştırdı. Herbert'in 1965 yılında yayımlanıp 2003 yılında en çok satanlar listesine giren ödüllü bilim kurgu klasiğini 'Kur'an tefsiri' olarak değerlendiren kişiye sosyal medya kullanıcılarının ise söyleyecekleri vardı. 

İşte, detaylar...

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Dune serisinin ilk kitabı, 2003'te en çok satan bilim kurgu romanı oldu. Tüm dünyada dikkat çeken seri ilk kez 1984 yılında beyaz perdede de yerini aldı.

Dune serisinin ilk kitabı, 2003'te en çok satan bilim kurgu romanı oldu. Tüm dünyada dikkat çeken seri ilk kez 1984 yılında beyaz perdede de yerini aldı.

Tüm dünyanın dikkatini çeken Dune'un yazarı Frank Herbert, kitabın devamı niteliğinde 5 roman yazdı. Herbert imzalı Dune serisi, Dune Mesihi, Dune Çocukları, Dune Tanrı İmparatoru, Dune Sapkınları ve Dune Rahibeler Meclisi ile devam etti. 

Ancak 1986 yılında Herbert'in ölümünden sonra oğlu Brian Herbert ve yazar Kevin J. Anderson, seriyi bir düzineden fazla romanla devam ettirdi.

Kitabı okuyan ya da okumayan milyonlarca kişi, bir kez de 2021 yılında vizyona giren Dune filmi ile dev kum solucanlarının varlığıyla tehlikeli bir hale gelen melanj madenlerinin olduğu evrende kendilerini buldular.

Kitabı okuyan ya da okumayan milyonlarca kişi, bir kez de 2021 yılında vizyona giren Dune filmi ile dev kum solucanlarının varlığıyla tehlikeli bir hale gelen melanj madenlerinin olduğu evrende kendilerini buldular.

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse: Dune, soylu hanedanların kontrolündeki gezegenler topluluğundan oluşan feodal bir yıldızlararası toplumda, uzak bir gelecekte geçiyor. Romanda, ailesi Arrakis gezegenini yöneten genç Paul Atreides'in hikayesi ele alınıyor. 

Hikayenin geçtiği bu çöl gezegeni ise yaşamı uzatan ve zihinsel yetenekleri artıran 'melanj' (baharat) ilacının tek kaynağı. Haliyle melanjın sadece Arrakis'te üretilebilmesi, gezegenin kontrolünü tehlikeli ama çekici bir hedef haline getiriyor. Hikaye, imparatorluk fraksiyonlarının Arrakis ve melanj kontrolü için mücadelesine dönüşüyor. Mücadele sırasında aynı zamanda politika, din, ekoloji, teknoloji ve insan duygularının çok katmanlı etkileşimler araştırılıyor.

94. Oscar Ödülleri'nde aday gösterildiği 10 kategoriden 6'sında ödül sahibi olan Dune filmi, beyaz perdeye de damgasını vurdu.

94. Oscar Ödülleri'nde aday gösterildiği 10 kategoriden 6'sında ödül sahibi olan Dune filmi, beyaz perdeye de damgasını vurdu.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı yapımın etkileri ise devam ediyor. Kitabı okuyanlar bu bilim kurgu klasiğinde politika ya da dine dair farklı aydınlanmalar yaşıyorlar.

Sosyal medya platformu X üzerinden Dune kitabına ilişkin yaptığı "Kur'an tefsiri" yorumu ile dikkat çeken @bwv827 adlı kullanıcı ise farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden Dune kitabına ilişkin yaptığı "Kur'an tefsiri" yorumu ile dikkat çeken @bwv827 adlı kullanıcı ise farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

"Dune okuduktan sonra Müslüman oldum" diyen kişi kitabı bir Kur'an yorumu olarak değerlendirdi. 👇

"Dune okuduktan sonra Müslüman oldum" diyen kişi kitabı bir Kur'an yorumu olarak değerlendirdi. 👇
twitter.com
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"Savaş yerine 'cihad' kelimesi geçiyor ama filmde korkaklar cihad diyemedi 'holy war' dediler" diyerek fikrini savundu. 👇

"Savaş yerine 'cihad' kelimesi geçiyor ama filmde korkaklar cihad diyemedi 'holy war' dediler" diyerek fikrini savundu. 👇
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"Kitabın özü tarihin ancak iman edenlerin iradesiyle şekillenebileceği" 👇

"Kitabın özü tarihin ancak iman edenlerin iradesiyle şekillenebileceği" 👇
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Ancak bunun tam tersini düşünenler de vardı! 👇

Ancak bunun tam tersini düşünenler de vardı! 👇
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Kimi kullanıcılar tarafından kitapta mesihin dönüşümü ele alındı.👇

Kimi kullanıcılar tarafından kitapta mesihin dönüşümü ele alındı.👇
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Hadi bir de Herbert'in çöllerde yaptığı araştırmalara odaklanalım. 👇

Hadi bir de Herbert'in çöllerde yaptığı araştırmalara odaklanalım. 👇
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Asıl nokta ise "din ve politikanın iç içe geçmesi" 👇

Asıl nokta ise "din ve politikanın iç içe geçmesi" 👇
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Dahası "kaosun getirdiği yıkım ve kayıplar..." 👇

Dahası "kaosun getirdiği yıkım ve kayıplar..." 👇
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Sonuç olarak "neyin neye vesile olacağı ise bilinmez..." 👇

Sonuç olarak "neyin neye vesile olacağı ise bilinmez..." 👇
twitter.com

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Öğretmenlik de kutsal bir karar diyebilir miyiz? 👇

Öğretmenlik de kutsal bir karar diyebilir miyiz? 👇
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"Tövbe" 👇

"Tövbe" 👇
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"Elemanın gözünde kitap" 👇

Biraz daha Herbert'ten söz edelim 👇

Biraz daha Herbert'ten söz edelim 👇
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Tabii serinin devamını okumak da önemli! 👇

Tabii serinin devamını okumak da önemli! 👇
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