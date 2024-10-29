İnsanlar Sizin Hakkınızda Ne Düşünüyor? İşte Tek Soruda İnsanların Bilinçaltının Derinlerindeki Gerçekler

Peki, insanların sizin hakkında ne düşündüklerini ifade eden renkler ne anlama geliyor. Bu konuda sosyal medya platformu Instagram'da @dr.nickyhealthymind kullanıcı adıyla yer alan bilişsel yaklaşımlı bir koçtan destek alıyoruz.

Gelin, şimdi de bu renklerin anlamlarını keşfedelim: Hangi renk ne anlama geliyor? 👇