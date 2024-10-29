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İnsanlar Sizin Hakkınızda Ne Düşünüyor? İşte Tek Soruda İnsanların Bilinçaltının Derinlerindeki Gerçekler

İnsanlar Sizin Hakkınızda Ne Düşünüyor? İşte Tek Soruda İnsanların Bilinçaltının Derinlerindeki Gerçekler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 15:20

Onun sizin hakkınızda ne düşündüğünü biliyor musunuz? Karşınızdaki kişinin bilinçaltının derinlerindeki gerçekleri ortaya çıkaracak tek bir soru sorun: 'Ben sende hangi rengi çağrıştırıyorum?'

İşte başlıyoruz...

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İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüklerini öğrenmek tek bir soru ile mümkün desek, ne derdiniz?

İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüklerini öğrenmek tek bir soru ile mümkün desek, ne derdiniz?

Üstelik bu soruyu sorduğunuzda onlar ne demek istediğinizi bile anlayamacak. Ama bilinçaltlarının derinlerindeki gerçekler birer birer ortaya çıkacak. Bunun için sormanız gereken soru ise son derece basit 👇

"Ben sende hangi rengi çağrıştırıyorum?"

"Ben sende hangi rengi çağrıştırıyorum?"

Peki, insanların sizin hakkında ne düşündüklerini ifade eden renkler ne anlama geliyor. Bu konuda sosyal medya platformu Instagram'da @dr.nickyhealthymind kullanıcı adıyla yer alan bilişsel yaklaşımlı bir koçtan destek alıyoruz.

Gelin, şimdi de bu renklerin anlamlarını keşfedelim: Hangi renk ne anlama geliyor? 👇

Beyaz

Beyaz

Her şeyi ile olması gerektiği gibi biri olduğunuzu düşünüyor. Sizi ideal ve kusursuz görüyor. Olduğunuz gibi seviyor ve hatta size karşı güçlü bir hayranlık da besliyor.

Siyah

Siyah

Net, kendinden emin ve otoriter bir renk olan siyah ile eşleştirilmeyi pek çoğumuz isteriz. Biraz karanlığı da anımsatsa da siyah ile eşleştirdiğimiz kişilere aslında güven duyarız. Ancak bu güven dostluk ile ilişkilendirilir. Anlaşılan bu kişinin hayatında güvenilir bir arkadaşsınız!

Gri

Gri

Ne siyah ne beyaz... Biraz arada kalan ve binlerce tonu olan bu renk ile eşleştirilmek pek de hoşunuza gitmeyebilir. Zira bilinçaltımızda gri renk ile eşleştirdiğimiz kişiye karşı yeterince ilgi duymadığımızı söylemek mümkündür. Bu kişi size karşı ilgisiz olabilir. Ancak öte yandan bu durumu sizi yeterince çözümleyememiş ve anlayamamış olarak da değerlendirebilirsiniz.

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Gümüş Rengi

Gümüş Rengi

Birisini, prestij ve zenginliğin işaretlerineden biri olan gümüş rengi ile eşleştiren kişi onu eşsiz görmektedir. Orijinal, kendinize has ve özel olduğunuzu düşünmektedir.

Altın Rengi

Altın Rengi

Sonsuzluk arayışını sembolize eden altın, güzellik, görkem, güç ve güveni de temsil eder. Haliyle birini altın rengi ile eşleştirmek, onu değerli görmek demektir. Bu kişi için paha biçilemez ve değerli olduğunuz kesin.

Bej Rengi

Bej Rengi

Asalet ve duruluk ile ilişkilendirilen bej rengi de güvendiğimiz insanlarla ilişkilendirilebilir. Ancak bu kez aslında güven duygusu, sabit ve stabil bir düzenin temsilcisidir. Her durumda aynı kalan ve güvenebildiğiniz değişmez, düşmez birer kaledir bu kişiler.

Mavi

Mavi

Gökyüzü ve deniz... Huzurun habercisi mavi, kişinin size saygı duyduğunun habercisidir. Bu kişinin gözünde önemseniyor, ona güven hissi veriyor ve saygıyı hak ediyorsunuz.

Açık Mavi

Açık Mavi

Ferahlığı ve sadeliği temsil eden açık mavi, bulutsuz gökyüzünü akla getirir. Hafiftir ve sizi yormaz... İşte tam da bu yüzden açık mavi ile eşleştirdiğimiz kişi zihnimizde sadakatin temsilcisidir.

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Mor

Mor

Güç, zenginlik ve asalet! Eski çağlardan beri güçlü anlamları olan mor, bilinçaltımızda da kıymetli bir yere sahip. Mor renk ile eşleştirdiğimiz kişi bize ilham veriyor olabilir. Zihninizi canlı tutan, öğreten ve ilham veren kişi ile eşleştirilen bu renk, düşüncelerimizde kutsal sayılabilecek bir yere sahiptir.

Yeşil

Yeşil

Canlılık, hayat ve yeniliği temsil eden umut dolu bir renktir yeşil! Söz konusu insan ilişkileri olduğunda ise bilinçaltımızda, güveni temsil eder. Bu kişi kendisini sizin yanınızda çok güvende ve huzurlu hissediyor olmalı.

Sarı

Sarı

Güneş'in sıcacık enerjisi ve aydınlığı temsil eden sarı renk ise parlak bir kişiliği yansıtır. Sarı renk ile eşleştirdiğimiz kişilerin kendilerine has ve enerji dolu bir ruhları vardır.

Kahverengi

Kahverengi

Doğal unsurlar, doğa ve toprak ile ilişkilendirilen kahverengi, zarafetin de temsilcisidir. Bu yüzden, yüreğimizin derinlerinde kahverengi ile eşleştirdiğimiz kişi bize estetik gelen, doğal ve güzel olandır.

Kırmızı

Kırmızı

Liderliği, hırsı, tutkuları ve iştahı temsil eden kırmızı renginin anlamına ise biraz şaşırabilirsiniz. Sanılanın aksine, genellikle kendimizden daha zayıf gördüğümüz kişilerle bu rengi eşleştiririz. Üzerinde güç kurabildiğimiz, ondan güçlü olduğumuzu düşündüğümüz kişi kırmızıdır. Tıpkı boğalar ile matador arasındaki güç savaşı gibi!

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Pembe

Pembe

Zarafet ve feminenlik ile ilişkilendirilen pembe rengi ise yumuşak başlı kişileri temsil eder. Şefkat bulduğumuz, anlayışlı, empatik ve nazik kişileri temsil eder. Pembe ile eşleştirdiğimiz kişi sanki nezaketin ve zarafetin vücut bulmuş halidir.

Turuncu

Turuncu

Sonbaharın güçlü temsilcisi turuncu, son derece pozitif bir renktir. Ayrıca güvenli ve dostanedir de! Bu yüzden turuncu ile eşleştirdiğimiz kişiler bizim için neşe ve eğlence kaynağıdırlar. Onlar; hayatımıza pozitiflik, canlılık ve coşku katan kişilerdir.

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