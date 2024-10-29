İnsanlar Sizin Hakkınızda Ne Düşünüyor? İşte Tek Soruda İnsanların Bilinçaltının Derinlerindeki Gerçekler
İnsanlar Sizin Hakkınızda Ne Düşünüyor? İşte Tek Soruda İnsanların Bilinçaltının Derinlerindeki Gerçekler
Onun sizin hakkınızda ne düşündüğünü biliyor musunuz? Karşınızdaki kişinin bilinçaltının derinlerindeki gerçekleri ortaya çıkaracak tek bir soru sorun: 'Ben sende hangi rengi çağrıştırıyorum?'
İşte başlıyoruz...
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İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüklerini öğrenmek tek bir soru ile mümkün desek, ne derdiniz?
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"Ben sende hangi rengi çağrıştırıyorum?"
Beyaz
Siyah
Gri
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Gümüş Rengi
Altın Rengi
Bej Rengi
Mavi
Açık Mavi
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Mor
Yeşil
Sarı
Kahverengi
Kırmızı
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Pembe
Turuncu
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