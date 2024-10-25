Küçük Prens'in Daktilo Edilmiş Nadir Kopyası Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkıyor

Eserin New York'taki el yazması dışında, Fransa'nın ulusal kütüphanesi ve Teksas'taki Harry Ransom Merkezi'nde iki adet daktilo ile yazılmış metin daha olduğu biliniyor. Bu metinlerin yazar tarafından kaybolmadan önce arkadaşlarına verildiği biliniyor. Üçüncü bir daktilo metni ise uzun yıllardır Fransa'da özel bir koleksiyonda bulunmaktadır ve bu metin, halka satışa sunulan tek kopya olarak da tarihe geçti.

Tüm bunların dışında Saint-Exupéry'in ise Avrupa'ya dönüş yaptıktan sonra Akdeniz üzerinde gerçekleştirdiği bir keşif görevinde kaybolmuştu ve uçağının nasıl düştüğüne dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştı.