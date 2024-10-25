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Küçük Prens'in Daktilo Edilmiş Nadir Kopyası Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkıyor

Küçük Prens'in Daktilo Edilmiş Nadir Kopyası Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 13:25

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'in ölümsüz eseri Küçük Prens, 1943 yılında yayımlandı. Dünyanın en çok satan ve okunan kitapları arasında yer alan Küçük Prens'in daktilo kopyası ise dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunuldu. Bilinen üç kopyasından biri olan eserde ilk kez görülen anlamlı satır da açıklandı. 

İşte detaylar...

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Yayımlanmış en çok dile çevrilen ve en çok okunan kitap olan Küçük Prens'in nadir bulunan daktilo edilmiş kopyası 1,25 milyon dolara satışa sunuldu!

Yayımlanmış en çok dile çevrilen ve en çok okunan kitap olan Küçük Prens'in nadir bulunan daktilo edilmiş kopyası 1,25 milyon dolara satışa sunuldu!

Bu paha biçilmez eserin, Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından, Nazi işgalindeki Fransa'dan sürgün edildiği sırada New York'ta yazdığı üç daktilo kopyasından beri olduğu öğrenildi.

1940'lı yıllarda yazılan eserde Saint-Exupéry'e ait el yazısı notlar ve eskizler de yer alıyor.

1940'lı yıllarda yazılan eserde Saint-Exupéry'e ait el yazısı notlar ve eskizler de yer alıyor.

Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulması planlanan daktilo yazması esere 963.313 sterlinlik değer (1,25 milyon dolar) biçilirken; daktilo edilmiş kopyanın satıcısı Peter Harrington Rare Books'tan kıdemli edebiyat uzmanı Sammy Jay, bu esere sahip olmanın'son derece nadir bir olay' olduğunu ifade etti.

Bugüne dek basılan milyonlarca Küçük Prens kopyasında olmayıp, ilk kez yazılı olarak görülen satırlar ise şu şekilde: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux"

Bugüne dek basılan milyonlarca Küçük Prens kopyasında olmayıp, ilk kez yazılı olarak görülen satırlar ise şu şekilde: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux"

'Sadece kalple doğruyu görebiliriz. Esas olan gözle görülmez.' (Önemli olan gözler için görünmezdir.)

Saint-Exupéry'nin orijinal el yazısı ise New York'ta bulunuyor.

Saint-Exupéry'nin orijinal el yazısı ise New York'ta bulunuyor.

Eserin New York'taki el yazması dışında, Fransa'nın ulusal kütüphanesi ve Teksas'taki Harry Ransom Merkezi'nde iki adet daktilo ile yazılmış metin daha olduğu biliniyor. Bu metinlerin yazar tarafından kaybolmadan önce arkadaşlarına verildiği biliniyor. Üçüncü bir daktilo metni ise uzun yıllardır Fransa'da özel bir koleksiyonda bulunmaktadır ve bu metin, halka satışa sunulan tek kopya olarak da tarihe geçti.

Tüm bunların dışında Saint-Exupéry'in ise Avrupa'ya dönüş yaptıktan sonra Akdeniz üzerinde gerçekleştirdiği bir keşif görevinde kaybolmuştu ve uçağının nasıl düştüğüne dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştı.

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