Küçük Prens'in Daktilo Edilmiş Nadir Kopyası Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkıyor
Küçük Prens'in Daktilo Edilmiş Nadir Kopyası Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıkıyor
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'in ölümsüz eseri Küçük Prens, 1943 yılında yayımlandı. Dünyanın en çok satan ve okunan kitapları arasında yer alan Küçük Prens'in daktilo kopyası ise dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunuldu. Bilinen üç kopyasından biri olan eserde ilk kez görülen anlamlı satır da açıklandı.
İşte detaylar...
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Yayımlanmış en çok dile çevrilen ve en çok okunan kitap olan Küçük Prens'in nadir bulunan daktilo edilmiş kopyası 1,25 milyon dolara satışa sunuldu!
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1940'lı yıllarda yazılan eserde Saint-Exupéry'e ait el yazısı notlar ve eskizler de yer alıyor.
Bugüne dek basılan milyonlarca Küçük Prens kopyasında olmayıp, ilk kez yazılı olarak görülen satırlar ise şu şekilde: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux"
Saint-Exupéry'nin orijinal el yazısı ise New York'ta bulunuyor.
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