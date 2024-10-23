80 Milyon Yıllık Tamamen Sağlam Dinozor Yumurtaları Keşfedildi!
80 Milyon Yıllık Tamamen Sağlam Dinozor Yumurtaları Keşfedildi!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Bilim dünyasını heyecanlandıran 80 milyon yıllık keşif: Dinozor yumurtası! Çin'in Ganzhou şehrinde bulunan Meilin kasabasında keşfedilen dinozor yumurtaları daha önce görülmemiş bir türe ait ve 'tamamen sağlam.'
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanları, bugüne dek bilinmeyen bir türe ait 80 milyon yıllık dinozor yumurtaları buldular!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 80 milyon yıllık dinozor yumurtalarını Ganzhou şehrindeki Meilin kasabasındaki bir inşaat alanında keşfettiler.
Dinozor yumurtaları ise bufüne kadar bilinen bir türe ait değil!
Araştırmacılar şimdi, yumurtaların hangi dinozor türüne ait olduğunu ve türün neye benzediğini belirlemek için çalışmalar başlatacaklar!
Keşif ayrıca, dinozorların biyolojisi ve türlerin Geç Kretase döneminde deneyimlediği çevre koşullarına ilişkin yeni bilgiler edinmemizi sağlayabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın