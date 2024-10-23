Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
80 Milyon Yıllık Tamamen Sağlam Dinozor Yumurtaları Keşfedildi!

80 Milyon Yıllık Tamamen Sağlam Dinozor Yumurtaları Keşfedildi!

Dinozor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 21:45

Bilim dünyasını heyecanlandıran 80 milyon yıllık keşif: Dinozor yumurtası! Çin'in Ganzhou şehrinde bulunan Meilin kasabasında keşfedilen dinozor yumurtaları daha önce görülmemiş bir türe ait ve 'tamamen sağlam.' 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilim insanları, bugüne dek bilinmeyen bir türe ait 80 milyon yıllık dinozor yumurtaları buldular!

Bilim insanları, bugüne dek bilinmeyen bir türe ait 80 milyon yıllık dinozor yumurtaları buldular!

Bilim dünyasını heyecanlandıran bu keşif, şimdiye kadar keşfedilen en küçük ve tamamen sağlam dinozor yumurtası olarak tarihe geçti.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 80 milyon yıllık dinozor yumurtalarını Ganzhou şehrindeki Meilin kasabasındaki bir inşaat alanında keşfettiler.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 80 milyon yıllık dinozor yumurtalarını Ganzhou şehrindeki Meilin kasabasındaki bir inşaat alanında keşfettiler.

Ganzhou'da bulunan bu alan, dünyanın 'en zengin yumurta fosil alanlarından biri' olarak biliniyor.

Dinozor yumurtaları ise bufüne kadar bilinen bir türe ait değil!

Dinozor yumurtaları ise bufüne kadar bilinen bir türe ait değil!

Yumurtaların küçük boyutunun dışında, 'düzensiz yumurta dizilimi, solucan benzeri ve nodüler detaylar' ile kabuk kalınlığı; bilinen yırtıcı dinozorlardan farklı bir tür olduğuna işaret etti. Bilim insanları bu yumurtaların, dinozorların üreme alışkanlıklarına ve çeşitliliğine dair yeni bilgiler sunabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar şimdi, yumurtaların hangi dinozor türüne ait olduğunu ve türün neye benzediğini belirlemek için çalışmalar başlatacaklar!

Araştırmacılar şimdi, yumurtaların hangi dinozor türüne ait olduğunu ve türün neye benzediğini belirlemek için çalışmalar başlatacaklar!

İlk bulgular, etçil ve yırtıcı bir dinozor türü olan teropodları işaret ediyor. Bu tür, Tyrannosaurus Rex gibi iyi bilinen dinozorları da içeriyor.

Keşif ayrıca, dinozorların biyolojisi ve türlerin Geç Kretase döneminde deneyimlediği çevre koşullarına ilişkin yeni bilgiler edinmemizi sağlayabilir.

Keşif ayrıca, dinozorların biyolojisi ve türlerin Geç Kretase döneminde deneyimlediği çevre koşullarına ilişkin yeni bilgiler edinmemizi sağlayabilir.

Araştırmacılara göre, keşif, Geç Kretase dönemindeki dinozor yumurtalarının çeşitliliğini artırıyor. Ve Geç Kretase'deki teropodların evrimini anlamamız açısından önemli olacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın