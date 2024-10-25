Kuzey Kutbu Isınıyor, Kutup Ayılarının Hastalık Riskini Artıyor "Besin Zinciri Etkilenebilir!"
Kuzey Kutbu Isınıyor, Kutup Ayılarının Hastalık Riskini Artıyor "Besin Zinciri Etkilenebilir!"
Kaynak: https://www.sciencenews.org/article/p...
Araştırmacılar, kutup ayılarının 90'lı yıllara göre bile daha fazla bakteri, virüs ve parazite maruz kaldığını gösteriyor! Buzullar eriyor, ısınma artıyor ve hastalıklar su yüzüne çıkıyor olabilir! Üstelik durum sadece kutup ayılarını etkilemiyor olabilir, insanın da dahil olduğu besin zincirine etki ediyor.
İşte, detaylar...
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İklim değişikliği ve ısı artışı düşündüğünüzden çok daha etkili: Kutup ayılarının yaşam alanları, azalıyor!
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Alaska'da yaşayan kutup ayıları, sadece birkaç on yıl öncesi ile kıyaslandığında bile şu anda 5 farklı patojene daha fazla maruz kalıyor.
Çukçi Denizi'ndeki kutup ayısı popülasyonu, gözlem için kıymetli bir örnek teşkil ediyor.
Araştırmacılar, 2008 yılından 2017'ye kadar 232 Çukçi ayısından alınan kan ve dışkı örneklerini incelediler.
Kutup ayılarının maruz kaldığı hastalıklar artıyor! Üstelik bazı hastalıklar iki katına kadar çıkıyor.
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Rode, Ayıların, "muhtemelen bu patojenlere daha fazla maruz kalan tek tür" olmadığını düşünüyor: Tüm besin zinciri etkileniyor!
Princeton Üniversitesi'nde yaban hayatı hastalıkları ekolojisti olan Andy Dobson, ise "bulguların ilginç fakat kesin olmadığını" ifade ediyor. Çünkü örnekler iki farklı coğrafi konumdan alınıyor.
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