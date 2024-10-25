Kuzey Kutbu Isınıyor, Kutup Ayılarının Hastalık Riskini Artıyor "Besin Zinciri Etkilenebilir!"

1990'lardan bu yana neosporum caninum parazitine ve bruselloz ve tularemi hastalıklarına neden olan bakterilere maruz kalan kutup ayısı oranında ciddi bir değişim ortaya çıktı: En az iki katına çıkmış!

Öte yandan, kohortta köpek distemper virüsüne karşı antikorları olan daha fazla ayı vardı. Toxoplasma gondii parazitiyle karşılaşan ayıların oranı ise yaklaşık olarak yüzde 2'den yüzde 14'e çıktı. Yani yedi kat arttı!