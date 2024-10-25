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Kuzey Kutbu Isınıyor, Kutup Ayılarının Hastalık Riskini Artıyor "Besin Zinciri Etkilenebilir!"

Kuzey Kutbu Isınıyor, Kutup Ayılarının Hastalık Riskini Artıyor "Besin Zinciri Etkilenebilir!"

iklim değişikliği
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 08:08 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 08:09

Araştırmacılar, kutup ayılarının 90'lı yıllara göre bile daha fazla bakteri, virüs ve parazite maruz kaldığını gösteriyor! Buzullar eriyor, ısınma artıyor ve hastalıklar su yüzüne çıkıyor olabilir! Üstelik durum sadece kutup ayılarını etkilemiyor olabilir, insanın da dahil olduğu besin zincirine etki ediyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.sciencenews.org/article/p...
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İklim değişikliği ve ısı artışı düşündüğünüzden çok daha etkili: Kutup ayılarının yaşam alanları, azalıyor!

İklim değişikliği ve ısı artışı düşündüğünüzden çok daha etkili: Kutup ayılarının yaşam alanları, azalıyor!

Hızla ısınan dünya koşulları, kutup ayılarının hayatta kalma mücadelesini de zorlaştırıyor. Ancak durum bu kadarla da sınırlı değil! Çünkü kutup ayıları ve dolayısıyla Kuzey Kutbu, artan mikroorganizma ve parazit tehdidiyle karşı karşıya.

Alaska'da yaşayan kutup ayıları, sadece birkaç on yıl öncesi ile kıyaslandığında bile şu anda 5 farklı patojene daha fazla maruz kalıyor.

Alaska'da yaşayan kutup ayıları, sadece birkaç on yıl öncesi ile kıyaslandığında bile şu anda 5 farklı patojene daha fazla maruz kalıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları'nın Anchorage'daki Alaska Bilim Merkezi'nde yaban hayatı biyoloğu olan Karyn Rode, 'Isınmayla birlikte patojenlerin daha önce var olamadıkları ortamlarda var olmalarına olanak sağlıyor' diyor. 

Isınmanın yarattığı tahribat Arktik'te yeterince anlaşılamıyor. Bu yüzden Rode ve meslektaşları, kutup ayısı bağışıklık sistemine bakıyor.

Çukçi Denizi'ndeki kutup ayısı popülasyonu, gözlem için kıymetli bir örnek teşkil ediyor.

Çukçi Denizi'ndeki kutup ayısı popülasyonu, gözlem için kıymetli bir örnek teşkil ediyor.

Gözlemler gösteriyor ki Alaska ve Rusya arasındaki sulara özgü olan bu ayılar, deniz buzullarının dramatik bir şekilde erimesi yüzünden yaz aylarında daha uzun süre karada kalıyorlar. Bu durum beraberinde daha fazla patojene maruz kalmaya yol açıyor.

Araştırmacılar, 2008 yılından 2017'ye kadar 232 Çukçi ayısından alınan kan ve dışkı örneklerini incelediler.

Araştırmacılar, 2008 yılından 2017'ye kadar 232 Çukçi ayısından alınan kan ve dışkı örneklerini incelediler.

Örnekler, bakteri, virüs ve parazite karşı antikor varlığı açısından tarandı. Sonuçlar, 'belirli bir patojenle savaşmayı amaçlayan antikorların varlığına' işaret etti. Ekip bu verileri 1987 ila 1994 yıllarında 115 ayıdan toplanan örneklerin analizleri ile karşılaştırdı. Artan antikorlar, hastalıkların habercisi! 

Kutup ayılarının maruz kaldığı hastalıklar artıyor! Üstelik bazı hastalıklar iki katına kadar çıkıyor.

Kutup ayılarının maruz kaldığı hastalıklar artıyor! Üstelik bazı hastalıklar iki katına kadar çıkıyor.

1990'lardan bu yana neosporum caninum parazitine ve bruselloz ve tularemi hastalıklarına neden olan bakterilere maruz kalan kutup ayısı oranında ciddi bir değişim ortaya çıktı: En az iki katına çıkmış! 

Öte yandan, kohortta köpek distemper virüsüne karşı antikorları olan daha fazla ayı vardı. Toxoplasma gondii parazitiyle karşılaşan ayıların oranı ise yaklaşık olarak yüzde 2'den yüzde 14'e çıktı. Yani yedi kat arttı! 

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Rode, Ayıların, "muhtemelen bu patojenlere daha fazla maruz kalan tek tür" olmadığını düşünüyor: Tüm besin zinciri etkileniyor!

Rode, Ayıların, "muhtemelen bu patojenlere daha fazla maruz kalan tek tür" olmadığını düşünüyor: Tüm besin zinciri etkileniyor!

Örneğin son yıllarda, kutup ayılarının temel av türleri arasında yerini alan halkalı fokların da bilinmeyen bir hastalıktan dolayı öldüğü gözlemlendi. Bu yüzden araştırmalarını genişleten bilim insanları endişeli.

Princeton Üniversitesi'nde yaban hayatı hastalıkları ekolojisti olan Andy Dobson, ise "bulguların ilginç fakat kesin olmadığını" ifade ediyor. Çünkü örnekler iki farklı coğrafi konumdan alınıyor.

Princeton Üniversitesi'nde yaban hayatı hastalıkları ekolojisti olan Andy Dobson, ise "bulguların ilginç fakat kesin olmadığını" ifade ediyor. Çünkü örnekler iki farklı coğrafi konumdan alınıyor.

Bazı kutup ayılarının insanlar tarafından avlandığını ve yendiğini hatırlatan Rode ise 'patojenlerin insanları enfekte etme riski olup olmadığını bilmek için daha fazla araştırma verisi gerektiğini' ifade ediyor.

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