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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 13:36

Zamana meydan okuyan tarihi eserleri inceliyoruz. Yüzyılları aşan bu eserlerin çağın ötesinde olduğunu da fark edeceksiniz. Geçmişten günümüze tarih dolu bir yolculuğa hazır olun. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. M.S. 8. yüzyıla ait bu eser Lombard Krallığı'ndan kalma!

1. M.S. 8. yüzyıla ait bu eser Lombard Krallığı'ndan kalma!

Kabartmalarıyla göz kamaştıran eserde tavus kuşu tasviri neredeyse kusursuz. Eser ise günümüzde İtalya'da bulundu.

2. M.Ö. 5. yüzyıl, altın yaldızlı desenlere sahip bronz şarap kabı

2. M.Ö. 5. yüzyıl, altın yaldızlı desenlere sahip bronz şarap kabı

3. "Dört Mevsim Mozaiği"

3. "Dört Mevsim Mozaiği"

Eser, 1993 yılında Ravenna'da yapılan bir kazıda keşfedildi. Eserde İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış'ın kişileştirilmesi ve flüt çalan bir figür dikkat çekiyor.

4. M.Ö. 3 ila 1. yüzyıla tarihlenen, yaban domuzu başı şeklindeki koç kalkanı

4. M.Ö. 3 ila 1. yüzyıla tarihlenen, yaban domuzu başı şeklindeki koç kalkanı

Roma Cumhuriyeti döneminden kalma olan kalkan, Etrüsk-İtalyan atölyesinde döküm bronzdan yapılmıştır. 1597 yılında Cenova limanının deniz tabanında bulunmuştur. Eser günümüzde Torino'daki Kraliyet Silahhanesi'nde bulunmaktadır.

5. M.Ö. 350 civarı, Pers Aslanı ve Boğa Dövüşü

5. M.Ö. 350 civarı, Pers Aslanı ve Boğa Dövüşü

Persepolis'te bulunan eser Pers İmparatorluğu'na aittir. Aslan ve boğa dövüşü Persepolis heykelleri arasında tekrar eden bir temadır. Bu kompozisyonun sembolizmi çoktur.

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6. 14. yüzyıl Kamakura dönemine ait bir resimli parşömen

6. 14. yüzyıl Kamakura dönemine ait bir resimli parşömen

Parşömen, Yorimitsu Tsuchigumo'yu öldürürken Tsuna karnını kestiği ve içindeki kafataslarını ortaya çıkardığı an resmedilmiştir.

7. Legio VII'ye ait asker Quintus Baebius'un mezar taşı

7. Legio VII'ye ait asker Quintus Baebius'un mezar taşı

45 yıllık ömründe 20 yıl Roma ordusunda görev yapan asker Quintus Baebius'un heybetli mezar taşı.

8. Timur Hanedanının önde gelenleri

8. Timur Hanedanının önde gelenleri

Aralarında Şah Cihan, Ekber, Evrengzib ve tabii ki sahnenin merkezinde yer alan Timur'un da bulunduğu hanedan üyelerinin tasvir edildiği eser 18. yüzyılın başlarından kalmadır.

9. Torino Kraliyet Silahhanesinde bulunan bir kalkan

9. Torino Kraliyet Silahhanesinde bulunan bir kalkan

Galatea'nın zaferini canlandıran dairesel kalkan, 1800 ila 1849 yılları arasında Torino Kraliyet Silahhanesi'nde yapılmıştır. Bu eser, yaklaşık 1570 yılına tarihlenen ve Paris'teki Musée de l'Armée'de korunan bir Milano kalkanının kopyasıdır. Bu kalkanın tasarımı, Raffaello'nun Roma'daki Villa Farnesina'daki Galatea'nın zaferini tasvir eden resminden ilham alınmıştır.

10. M.S. 25 ila 220 yılları, Doğu Han Hanedanlığı

10. M.S. 25 ila 220 yılları, Doğu Han Hanedanlığı

'Bir mangalda kavrulan ağustos böceklerinin modeli.'

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11. 1854 yılında İstanbul'da çekilmiş bir fotoğraf

11. 1854 yılında İstanbul'da çekilmiş bir fotoğraf

12. Belçika Prensesi Stéphanie için tasarlanan gelin duvağı!

12. Belçika Prensesi Stéphanie için tasarlanan gelin duvağı!

1881 yılında Belçika Prensesi Stéphanie'nin düğünü için tasarlanan duvak, ince Brüksel Point de Gaze iğne oyası ile yapılmıştır. İncecik el yapımı zemin üzerine küçük noktalar serpiştirilmiş ince eğrelti otları, zambaklar, güller ve diğer çiçeklerle süslenmiştir.

13. Viyana'daki St. Michael kilisesinin yüksek sunağı

13. Viyana'daki St. Michael kilisesinin yüksek sunağı

1780-1782 yıllarında yapılmış anıtsal sıva alçı Karl Georg Merville tarafından tasarlatılmıştır. Heykel, 'Meleklerin Düşüşü' ile dekore edilmiştir. Tavandan yere doğru düşen bir melek ve melekler sağanağı temsil eder.

14. Kitapların tarihsel yolculuğu...

14. Kitapların tarihsel yolculuğu...

15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen sürede yapılmış bazı özel kitap ciltleri. Kitapların ciltlendiği tam tarihler ise 1479'dan 1876'ya uzanmaktadır.

15. Alfredo Ravasco tarafından tasarlanan cam vitrin

15. Alfredo Ravasco tarafından tasarlanan cam vitrin

İtalya'nın Milano şehrinde, Pinacoteca Ambrosiana'da bulunan cam vitrinde Lucrezia Borgia'nın bir tutam saçı yer almaktadır. Cam vitrin Alfredo Ravasco tarafından yapılmıştır. 

Belgeler, Ambrosiana'nın 1685 gibi erken bir tarihte bir tutam saça sahip olduğunu göstermektedir. Vitrin yaklaşık olarak 1926 ila 1928 yılında yapılmıştır.

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