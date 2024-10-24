Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamana meydan okuyan tarihi eserleri inceliyoruz. Yüzyılları aşan bu eserlerin çağın ötesinde olduğunu da fark edeceksiniz. Geçmişten günümüze tarih dolu bir yolculuğa hazır olun. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. M.S. 8. yüzyıla ait bu eser Lombard Krallığı'ndan kalma!
2. M.Ö. 5. yüzyıl, altın yaldızlı desenlere sahip bronz şarap kabı
3. "Dört Mevsim Mozaiği"
4. M.Ö. 3 ila 1. yüzyıla tarihlenen, yaban domuzu başı şeklindeki koç kalkanı
5. M.Ö. 350 civarı, Pers Aslanı ve Boğa Dövüşü
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6. 14. yüzyıl Kamakura dönemine ait bir resimli parşömen
7. Legio VII'ye ait asker Quintus Baebius'un mezar taşı
8. Timur Hanedanının önde gelenleri
9. Torino Kraliyet Silahhanesinde bulunan bir kalkan
10. M.S. 25 ila 220 yılları, Doğu Han Hanedanlığı
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11. 1854 yılında İstanbul'da çekilmiş bir fotoğraf
12. Belçika Prensesi Stéphanie için tasarlanan gelin duvağı!
13. Viyana'daki St. Michael kilisesinin yüksek sunağı
14. Kitapların tarihsel yolculuğu...
15. Alfredo Ravasco tarafından tasarlanan cam vitrin
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