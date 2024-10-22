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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 15:17

Şu ana kadar 40'tan fazla ülkede yayınlanan MasterChef ve çeşitli yemek programları gösteriyor ki hepimiz yemeği seviyoruz. Doğanın bize sunduğu enfes lezzetler ve usta şeflerin tarifleriyle hazırlanan şık bir sunum kimin ağzını sulandırmaz ki? Ama bazen işler çığrından çıkabilir, sunumlar haddini aşabilir. Biz de sizin için Reddit'ten çizgiyi aşarak midenizi zorlayabilecek 15 sunum derledik. Acaba favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Şakacı bir şeften, askıda et sunumu!

1. Şakacı bir şeften, askıda et sunumu!

2. Kendinizi doğada hissedin...

2. Kendinizi doğada hissedin...

3. Biraz da taşa sürülmüş sos almaz mıydınız?

3. Biraz da taşa sürülmüş sos almaz mıydınız?

4. En azından daha özenli bir taşta sunumla karşınızdayız.

4. En azından daha özenli bir taşta sunumla karşınızdayız.

5. Peki, damgalı hamburgerinizi nasıl buldunuz?

5. Peki, damgalı hamburgerinizi nasıl buldunuz?

6. Tüm dilekleriniz aynı anda gerçekleşirse işte tam olarak böyle görünür!

6. Tüm dilekleriniz aynı anda gerçekleşirse işte tam olarak böyle görünür!

7. Meksika'ya yolunuz düşerse kürek dolusu Yunan lezzetini nerede bulacağınızı biliyorsunuz.

7. Meksika'ya yolunuz düşerse kürek dolusu Yunan lezzetini nerede bulacağınızı biliyorsunuz.

8. Her şey tersine dönüyor...

8. Her şey tersine dönüyor...
imgur.com

9. Kesme tahtası da son zamanlarda bir hayli moda oldu!

9. Kesme tahtası da son zamanlarda bir hayli moda oldu!

10. Her rafta mutlulukla kahvaltınız hazır

10. Her rafta mutlulukla kahvaltınız hazır

11. Dalından sofranıza: Yeşil zeytin!

11. Dalından sofranıza: Yeşil zeytin!

12. Peki bu reçeli yiyebilir misiniz?

12. Peki bu reçeli yiyebilir misiniz?

13. Geri dönüşümü yanlış anlayan restorandan "lastikte sunum"

13. Geri dönüşümü yanlış anlayan restorandan "lastikte sunum"
imgur.com

14. Yapay zeka mutfağı da ele geçirdi: Elektronik tatlıya geçiyoruz!

14. Yapay zeka mutfağı da ele geçirdi: Elektronik tatlıya geçiyoruz!

15. Nereden başlamak istersiniz?

15. Nereden başlamak istersiniz?

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