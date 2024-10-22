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Çocuğunuzu Babasına Emanet Ederseniz Ne Olur? İşte Babaların Çocuk Bakımından Anladıkları

Çocuğunuzu Babasına Emanet Ederseniz Ne Olur? İşte Babaların Çocuk Bakımından Anladıkları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 09:36

Anneler ve babalar hemen her konuda farklıdır! Çocuklarla kurdukları iletişimler, hassasiyetleri ve bakış açıları... Buna rağmen elbette her ebeveyn evladını sever. Fakat babaların sevgisi de çocuklarına bakma şekli de insanı şaşkına çevirebilir. Anneler ve anne adayları için bu görüntülerden sonra her şey değişecek! İşte, çocukların babalarıyla baş başa kaldıklarında başlarına gelen çılgınlıklar... 

Kaynak: Comfort Adeoye

Babalar neden böylesiniz? 👇

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