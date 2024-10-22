Çocuğunuzu Babasına Emanet Ederseniz Ne Olur? İşte Babaların Çocuk Bakımından Anladıkları
Çocuğunuzu Babasına Emanet Ederseniz Ne Olur? İşte Babaların Çocuk Bakımından Anladıkları
Anneler ve babalar hemen her konuda farklıdır! Çocuklarla kurdukları iletişimler, hassasiyetleri ve bakış açıları... Buna rağmen elbette her ebeveyn evladını sever. Fakat babaların sevgisi de çocuklarına bakma şekli de insanı şaşkına çevirebilir. Anneler ve anne adayları için bu görüntülerden sonra her şey değişecek! İşte, çocukların babalarıyla baş başa kaldıklarında başlarına gelen çılgınlıklar...
Kaynak: Comfort Adeoye
Babalar neden böylesiniz? 👇
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1. İşleri ağırdan alalım ve bebeğini kiviye benzeten bir baba ile yolculuğumuza başlayalım!
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2. Evlilik ile birlikte yarım kalan motorcu rock yıldızı hayalini bebeği ile gerçekleştiren bir baba!
3. Gerçek bir köpük sanatçısı bir babayla minik bebeğin bıcı bıcı keyfi!
4. Tabii güvenlik denilince de babalar!
5. Peki bu 60 yaş üstü saç kesimini anneye nasıl açıkladınız?
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6. Ve sırada kızı uyumayınca onu Bez Bebek dizisinin "Şoker"ine çeviren baba var!
7. Tabii her baba oğlunun kaslı yakışıklı bir bebek olmasını ister.
8. 3 aylık minik kızını uyutmanın tek yolunu onu kolunda gezdirmekte bulan baba sonunda acıkmış...
9. Çocukları oyun oynuyoruz diye kandıran babanın kendisi için hazırladığı "Babalar Günü Partisine" hoş geldiniz.
10. Bebeklerin çok tatlı olduğunu biliyoruz ama gerçekten onu ballı krebe çevirecek kadar mı?
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11. Onun bebekliğini hep ağlarken hatırlamak için yüzünün kalıbını çıkaran sınır tanımaz bir baba daha...
12. Bizde de kundak var ama sanıyoruz bu biraz daha pratik!
13. Umarız herkes iyidir!..
14. Yeni kaşlarını ve bu yüz halini asla hatırlamayacak olması en büyük tesellimiz.
15. İşte azmin zaferi, babasını huzurla uyutan miniğe bir alkış yok mu?
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16. Star Wars sever bir baba var sırada ama neden Darth Vader?
17. Kızı için karpuzu büyük bir ustalıkla oyan sanatçı bir baba...
18. Kauçuk lavabo pompasının kalitesini denerken yakalanan bir baba: Ne kadar kızardınız?
19. Minik kızına boyundan büyük bir görev veren tembel baba: "Bebek arabasını sürekli ben itiyorum, artık büyüdün ve sıra sende"
20. Uyan ufaklık, ilk oyun arkadaşın ve sonsuza dek çılgın dostun baban, sen uyurken oynayacak kimseyi bulamamış...
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21. Kendinden ve keyfinden asla ödün vermeyen bir baba!
22. Hâlâ puset, ana kucağı, kanguru, taşıma çantası ya da araba koltuğundan haberi olmayan ebeveynler de varmış!
23. Küçüksün diye çekmeyece bırakılmak da biraz fazla acımasızca değil mi?
24. Zavallı bebek şok içinde ekrana bakıyor hem de babası vurdulu kırdılı oyunlar oynarken...
25. Dinlenme sırası çocuğunu kuşlarla oynatan babada!
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26. Anlaşılan o göbek boşuna büyütülmemiş!
27. Evet bazı kız babaları, prenseslerini gözlerinin önünden bir saniye bile ayırmamak için gerektiğinde köpek tasması bile kullanabilirler!
28. Umuyoruz bu an eğlenceli bir şekilde son bulmuştur!
29. Babalar oyun oynamak için her zaman vakit bulurlar...
30. Kime benzediğini söylemeyeceğiz! Çünkü babasına kötü şakasına rağmen o şirin bir bebek...
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