Schlumpf Kardeşlerin Torunu, Büyücüyle İş Birliği Yapan Üvey Annesi Tarafından 9 Milyon Sterlin Dolandırıldı!
Schlumpf Kardeşlerin Torunu, Büyücüyle İş Birliği Yapan Üvey Annesi Tarafından 9 Milyon Sterlin Dolandırıldı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Eski tekstil imparatorluğunun varisi 34 yaşındaki Cleophee Herrmann, bir büyücü ve falcının yardım ettiği üvey annesi tarafından 9 milyon sterlin servetinden oldu. Schlumpf kardeşlerin tekstil imparatorluğunun mirasçısı Herrmann, hayatını sürdürebilmek için kebapçıda çalışmaya başladı.
İşte, detaylar...
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Bir döneme damgasını vuran tekstil imparatorluğunun kurucucusu Schlumpf kardeşlerden Fritz Schlumpf'un torunu, Cléophée Herrmann, üvey annesi tarafından dolandırıldı!
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Seiler'in eski eşinin durumunu öğrenmesi ve 2017'de yasal bir şikayette bulunması sonucunda başlayan soruşturma, 6 yılın ardından sonuçlandı: "Üvey kızına musallat olmaktan" suçlandı!
Josianne Seiler'in kızları da tazminat ödeyecek!
Peki, Cléophée Herrmann nasıl dolandırıldı?
Seanslar 833 sterlinden başladı! Daha sonra 8.330 sterline ulaştı ve son olarak 41.650 sterline yükseldi!
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Hadi biraz da Schlumpf Kardeşlerden söz edelim!
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