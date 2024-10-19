Schlumpf Kardeşlerin Torunu, Büyücüyle İş Birliği Yapan Üvey Annesi Tarafından 9 Milyon Sterlin Dolandırıldı!

II. Dünya Savaşı öncesinde yün işinde büyük bir servet kazanan İtalyan asıllı İsviçreli sanayici Giovanni Carlo Vittorio Schlumpf (Hans Schlumpf olarak bilinir) ve Federico Filippo Augustino Schlumpf (Fritz Schlumpf olarak bilinir) kardeşler, servetlerinin çoğunu Fransa'nın doğusundaki Mulhouse'da yer alan dünyanın en büyük özel otomobil koleksiyonunu oluşturmaya adadılar.

Koleksiyonda en önemlisi 123 Bugatti ve 14 Rolls-Royce olmak üzere birçok lüks ve spor otomobil markasına ait 580'denn fazla otomobil yer alıyor.

Fakat koleksiyoner Schlumpf Kardeşler için işler kötüye gitti. 1976'da binlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldılar. Bu durum, 580 araçlık büyük bir koleksiyonun ortaya çıkmasına ve Schlumpf kardeşlerin dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlarından mahkum edilmesine neden oldu.

Tekstil devi Kardeşler, 1989 ve 1992'de İsviçre'de sürgünde öldüler. Devasa otomobil koleksiyonları ise Ulusal Otomobil Müzesi Schlumpf Koleksiyonu adlı bir müzeye dönüştürüldü.