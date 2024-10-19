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Schlumpf Kardeşlerin Torunu, Büyücüyle İş Birliği Yapan Üvey Annesi Tarafından 9 Milyon Sterlin Dolandırıldı!

Schlumpf Kardeşlerin Torunu, Büyücüyle İş Birliği Yapan Üvey Annesi Tarafından 9 Milyon Sterlin Dolandırıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 14:14

Eski tekstil imparatorluğunun varisi 34 yaşındaki Cleophee Herrmann, bir büyücü ve falcının yardım ettiği üvey annesi tarafından 9 milyon sterlin servetinden oldu. Schlumpf kardeşlerin tekstil imparatorluğunun mirasçısı Herrmann, hayatını sürdürebilmek için kebapçıda çalışmaya başladı. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Bir döneme damgasını vuran tekstil imparatorluğunun kurucucusu Schlumpf kardeşlerden Fritz Schlumpf'un torunu, Cléophée Herrmann, üvey annesi tarafından dolandırıldı!

Bir döneme damgasını vuran tekstil imparatorluğunun kurucucusu Schlumpf kardeşlerden Fritz Schlumpf'un torunu, Cléophée Herrmann, üvey annesi tarafından dolandırıldı!

Bir zamanlar lüks içinde yaşayan 34 yaşındaki Herrmann, büyücü ve falcılardan destek alarak tüm servetini kaybetmesini sağlayan üvey annesi Josianne Seiler yüzünden, dibi gördü. Öyle ki Herrmann hem 9 milyon sterlinlik servetinden oldu hem de geçinmek için Colmar'daki bir Türk kebap restoranında çalışmaya başladı.

Seiler'in eski eşinin durumunu öğrenmesi ve 2017'de yasal bir şikayette bulunması sonucunda başlayan soruşturma, 6 yılın ardından sonuçlandı: "Üvey kızına musallat olmaktan" suçlandı!

Seiler'in eski eşinin durumunu öğrenmesi ve 2017'de yasal bir şikayette bulunması sonucunda başlayan soruşturma, 6 yılın ardından sonuçlandı: "Üvey kızına musallat olmaktan" suçlandı!

Colmar mahkemesi, büyükanne öldüğünde Bayan Seiler, kendisini yarı annesi olarak gören Bayan Herrmann'ın 'duygusal boşluğundan' yararlandı. Bu nedenler suçlu bulunan ve 30 ay hapis cezasına çarptırılan Josianne Seiler, Cléophée Herrmann'a 5,1 milyon avro ve 50.000 avro tazminat ödeyecek.

Josianne Seiler'in kızları da tazminat ödeyecek!

Josianne Seiler'in kızları da tazminat ödeyecek!

Josianne Seiler'in kendisine destek olan Mathilde Hickel (33) ve Julia Hickel (40) adındaki iki kızı da 'çalıntı mal bulundurma' ve 'zayıflığı kötüye kullanma' suçlarından bir yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.  Ayrıca Herrmann'a 320.000 avro ödemeleri de kararlaştırıldı.

Peki, Cléophée Herrmann nasıl dolandırıldı?

Peki, Cléophée Herrmann nasıl dolandırıldı?

Herrmann'ın büyükannesi, 2008 yılında hayatını kaybettiğinde, tüm servetini Cléophée Herrmann'a bıraktı. Fakat üvey anne Seiler'in manipülasyonları yüzünden Herrmann'ın tüm mirası tükendi. 

Herrmann, 2001 yılında annesini kaybetmiş ve bu dönemde babasının Seiler ile yaşadığı ilişki sayesinde henüz 10 yaşındayken onu yarı annesi olarak kabul etmişti. Büyükannesinin de kaybının ardından derinden sarsılan ve yas tutan Herrmann, üvey annesi tarafından; ölen annesine 'öteki tarafta' ulaşabilmesini sağlayacağını iddia eden bir falcı ve Kuzey Afrikalı bir büyücüyle tanıştırındı.

Seanslar 833 sterlinden başladı! Daha sonra 8.330 sterline ulaştı ve son olarak 41.650 sterline yükseldi!

Seanslar 833 sterlinden başladı! Daha sonra 8.330 sterline ulaştı ve son olarak 41.650 sterline yükseldi!

Bayan Herrmann, her seanstan önce posta kutusuna nakit dolu zarflar bırakmak zorunda kalıyordu! Büyücü ve falcı, soruşturmada bu paradan sadece birkaç yüz sterlin kazanç elde ettiklerini açıkladılar. 

Hayatı boyunca her şey ödenmiş olarak eline ulaşan ve paranın kontrolünü bilemeyen Herrmann sonunda sıfırı gördü!

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Hadi biraz da Schlumpf Kardeşlerden söz edelim!

Hadi biraz da Schlumpf Kardeşlerden söz edelim!

II. Dünya Savaşı öncesinde yün işinde büyük bir servet kazanan İtalyan asıllı İsviçreli sanayici Giovanni Carlo Vittorio Schlumpf (Hans Schlumpf olarak bilinir) ve Federico Filippo Augustino Schlumpf (Fritz Schlumpf olarak bilinir) kardeşler, servetlerinin çoğunu Fransa'nın doğusundaki Mulhouse'da yer alan dünyanın en büyük özel otomobil koleksiyonunu oluşturmaya adadılar. 

Koleksiyonda en önemlisi 123 Bugatti ve 14 Rolls-Royce olmak üzere birçok lüks ve spor otomobil markasına ait 580'denn fazla otomobil yer alıyor. 

Fakat koleksiyoner Schlumpf Kardeşler için işler kötüye gitti. 1976'da binlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldılar. Bu durum, 580 araçlık büyük bir koleksiyonun ortaya çıkmasına ve Schlumpf kardeşlerin dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçlarından mahkum edilmesine neden oldu. 

Tekstil devi Kardeşler, 1989 ve 1992'de İsviçre'de sürgünde öldüler. Devasa otomobil koleksiyonları ise Ulusal Otomobil Müzesi Schlumpf Koleksiyonu adlı bir müzeye dönüştürüldü.

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