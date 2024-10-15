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Ayrı Şehirlerde Evlilik! Kocasına 9 Yıl Boyunca "Tayinim Çıkmıyor" Dedi Meğer Hiç Başvurmamış!

Ayrı Şehirlerde Evlilik! Kocasına 9 Yıl Boyunca "Tayinim Çıkmıyor" Dedi Meğer Hiç Başvurmamış!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 16:19

Diyarbakır'da görülen bir boşanma davası, 9 yıllık tayin hikayesini ortaya çıkardı. İki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına, tayin talebinin kabul edilmediğini söyleyen kadın, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi tarafından kusurlu bulundu. 

İşte, detaylar...

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Ankara'da farklı kamu kurumlarında memur olarak görev alan çift, 17 Ağustos 2013 tarihinde dünyaevine girdiler. Çifti, 9 yıl önce tayin kararı ayırdı!

Ankara'da farklı kamu kurumlarında memur olarak görev alan çift, 17 Ağustos 2013 tarihinde dünyaevine girdiler. Çifti, 9 yıl önce tayin kararı ayırdı!

Kocasının tayini Samsun'a çıkan kadın, çalıştığı kurumun tayin talebini reddettiğini söyledi. Çiftin ayrı şehirlerde hayat mücadelesi böyle başladı.

İkinci kez tayini çıkan adam, bu kez de Diyarbakır'a görevlendirildi! Ancak eşi yine yanına gelemedi.

İkinci kez tayini çıkan adam, bu kez de Diyarbakır'a görevlendirildi! Ancak eşi yine yanına gelemedi.

Tayin talebinin bağlı bulunduğu kurum tarafından karşılanmadığını söyleyen kadın, 11 yıllık evliliğinde yalnızca 3 - 4 ay eşiyle aynı şehirde yaşadı. Haliyle bu durum ilişkilerinde sorunlara neden oldu.

9 yıllık bekleyişin ardından şüphelenen adam, yaptığı araştırmalar neticesinde; karısının çalıştığı kurumdan "hiç tayin talebinde bulunmadığını" öğrendi!

9 yıllık bekleyişin ardından şüphelenen adam, yaptığı araştırmalar neticesinde; karısının çalıştığı kurumdan "hiç tayin talebinde bulunmadığını" öğrendi!

Öğrendikleri karşısında yıkılan koca H.S., avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve boşanma davası açtı.

AA'da yer alan habere göre Avukat Elhakan, boşanma dilekçesinde durumu şu şekilde özetledi:

AA'da yer alan habere göre Avukat Elhakan, boşanma dilekçesinde durumu şu şekilde özetledi:

'Müvekkilim 2013'te H.S. ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocukları bulunmaktadır. Müvekkilim ve eşi kamu personeli olarak çalışmaktadır. Taraflar evlendikten sonra davalı kadının davacı kocasının bulunduğu yere hiç gelmediği, evliliğinin 3-4 ayından sonra ailesiyle yaşamaya devam ettiği ve adresini bile değiştirmediği belirlenmiştir. Müvekkilimin tayini Samsun ve Diyarbakır'a çıktıktan sonra davalı kadın birkaç hafta sonu yabancı gibi gelip gitmiştir. 

Müvekkilim davalının Diyarbakır'a yerleşmesi için tayin istemesi konusunda ikna etmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Tarafların evliliklerinin kağıt üzerinde olduğu, fiilen bir arada yaşamadıkları ve davalının kusurlu davranışları ile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle müvekkilim boşanmayı talep ve dava etmiştir.'

Tanık olarak dinlenen kayınvalide, "9 yıldır bizi kandırdı" dedi!

Tanık olarak dinlenen kayınvalide, "9 yıldır bizi kandırdı" dedi!

Tanık kürsüsüne çıkan K.S. davacının oğlunu kandırlığını ifade etti ve oğlu ile gelininin 9 yıldır ayrı şehirlerde yaşadıklarının altını çizdi. K.S. ifadesinde, 'Gelinim '9 yıldır tayin istiyorum ama vermiyorlar' diyerek bizi kandırdı. Gelinim Ankara'da ailesiyle yaşıyor.' sözlerine yer verdi.

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Mahkemenin emsal niteliğindeki kararında yapılan değerlendirmede: "evlilik birliğinin devamı için eşlerin bir arada yaşamalarının gerektiği" açıkça ifade edildi.

Mahkemenin emsal niteliğindeki kararında yapılan değerlendirmede: "evlilik birliğinin devamı için eşlerin bir arada yaşamalarının gerektiği" açıkça ifade edildi.

'Davalı kadın memur olan eşinin işini bilerek evlenmiştir. Davalı kadının çalıştığı kurumun yurdun her yerinde şubesi bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde tayin mümkündür. Davalı Ankara'dan ayrılmak istemediği için tayin talebinde bulunmamış ve davacı dava dilekçesindeki bu iddiasını ispatlamıştır.' ifadelerinin yer aldığı mahkeme kararında; 

'Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu, tarafların evliliklerinde korunmaya değer herhangi bir hukuki yarar kalmadığı, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşıldığından davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.' denildi.

Avukat Elhakan, bu durumda davalı kadının tam kusurlu kabul edildiğinin altını çizdi!

Avukat Elhakan, bu durumda davalı kadının tam kusurlu kabul edildiğinin altını çizdi!

9 yıl boyunca tayin edilmedim bahanesi sunan tarafın, 'tayin istememe' olgusu nedeniyle ortak yaşama fikrinden kaçındığı görülürken, karar benzer davalar için emsal niteliğinde değerlendirildi.

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