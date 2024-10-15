Ayrı Şehirlerde Evlilik! Kocasına 9 Yıl Boyunca "Tayinim Çıkmıyor" Dedi Meğer Hiç Başvurmamış!
Ayrı Şehirlerde Evlilik! Kocasına 9 Yıl Boyunca "Tayinim Çıkmıyor" Dedi Meğer Hiç Başvurmamış!
Diyarbakır'da görülen bir boşanma davası, 9 yıllık tayin hikayesini ortaya çıkardı. İki kez tayin nedeniyle il değiştiren kocasına, tayin talebinin kabul edilmediğini söyleyen kadın, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi tarafından kusurlu bulundu.
İşte, detaylar...
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Ankara'da farklı kamu kurumlarında memur olarak görev alan çift, 17 Ağustos 2013 tarihinde dünyaevine girdiler. Çifti, 9 yıl önce tayin kararı ayırdı!
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İkinci kez tayini çıkan adam, bu kez de Diyarbakır'a görevlendirildi! Ancak eşi yine yanına gelemedi.
9 yıllık bekleyişin ardından şüphelenen adam, yaptığı araştırmalar neticesinde; karısının çalıştığı kurumdan "hiç tayin talebinde bulunmadığını" öğrendi!
AA'da yer alan habere göre Avukat Elhakan, boşanma dilekçesinde durumu şu şekilde özetledi:
Tanık olarak dinlenen kayınvalide, "9 yıldır bizi kandırdı" dedi!
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Mahkemenin emsal niteliğindeki kararında yapılan değerlendirmede: "evlilik birliğinin devamı için eşlerin bir arada yaşamalarının gerektiği" açıkça ifade edildi.
Avukat Elhakan, bu durumda davalı kadının tam kusurlu kabul edildiğinin altını çizdi!
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