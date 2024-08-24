Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Eşinin Ailesiyle Görüşmesini Yasakladı, Yargıtay'ın Emsal Kararıyla Hem Ailesinden Oldu Hem Parasından!

Eşinin Ailesiyle Görüşmesini Yasakladı, Yargıtay'ın Emsal Kararıyla Hem Ailesinden Oldu Hem Parasından!

Boşanma Aile Mahkemesi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 10:48

Kayseri'de görülen boşanma davasında, kayınvalidesini evinde istemeyen eş ağır kusurlu sayıldı. Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararının ardından eşine 'ailenle görüşemezsin' diyen adamın ödeyeceği tazminat da belli oldu! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, Kayseri'de bir adam karısına önce yasak koydu, daha sonra 'ailenle görüşemezsin' dedi! Söze dökülen bu yasak, evliliği bitiren son şey oldu.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, Kayseri'de bir adam karısına önce yasak koydu, daha sonra 'ailenle görüşemezsin' dedi! Söze dökülen bu yasak, evliliği bitiren son şey oldu.

Yargıtay'ın emsal niteliğinde kararıyla eş ağır kusurlu bulundu! Çiftin boşanmasına karar verildi.

Genç kadın eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı! Davalı kocasının buna ise itirazı vardı.

Genç kadın eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı! Davalı kocasının buna ise itirazı vardı.

İddiaların doğru olmadığını söyleyen koca, bir de sürekli aşağılandığı gerekçesiyle karşı dava açtı. Yerel mahkemede boşanma sürecine itiraz eden kocanın bir de tazminat talebi vardı ki süreç Yargıtay'a taşındı.

Davacı kadının iddiaları arasında, eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediği de yer alıyordu. Hatta davalı koca, kayınvalidesini eve dahi istemiyor, 'ailenle görüşmeyeceksin' diyordu.

Davacı kadının iddiaları arasında, eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediği de yer alıyordu. Hatta davalı koca, kayınvalidesini eve dahi istemiyor, 'ailenle görüşmeyeceksin' diyordu.

Tüm bu iddiaların ardından karar damadın beklediği gibi olmadı! Yerel mahkeme kadını haklı buldu. Eşinin ailesiyle görüşmesini yasaklayan koca ağır kusurlu sayıldı.

Yerel mahkemede erkeğin 50 TL tazminat ödemesi hükmedildi ve tarafların boşanmasına karar verildi.

Yerel mahkemede erkeğin 50 TL tazminat ödemesi hükmedildi ve tarafların boşanmasına karar verildi.

Yüksek Mahkeme'nin de kararı onamasıyla kocanın itirazları reddedildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ryhnats.00

50 tl mi yıl 2001 galiba sajhdgsh