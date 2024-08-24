Eşinin Ailesiyle Görüşmesini Yasakladı, Yargıtay'ın Emsal Kararıyla Hem Ailesinden Oldu Hem Parasından!
Eşinin Ailesiyle Görüşmesini Yasakladı, Yargıtay'ın Emsal Kararıyla Hem Ailesinden Oldu Hem Parasından!
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Show Ana Haber'de yer alan habere göre, Kayseri'de bir adam karısına önce yasak koydu, daha sonra 'ailenle görüşemezsin' dedi! Söze dökülen bu yasak, evliliği bitiren son şey oldu.
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Genç kadın eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı! Davalı kocasının buna ise itirazı vardı.
Davacı kadının iddiaları arasında, eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediği de yer alıyordu. Hatta davalı koca, kayınvalidesini eve dahi istemiyor, 'ailenle görüşmeyeceksin' diyordu.
Yerel mahkemede erkeğin 50 TL tazminat ödemesi hükmedildi ve tarafların boşanmasına karar verildi.
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50 tl mi yıl 2001 galiba sajhdgsh