Yargıtay'dan Takı Kavgasını Bitiren Karar! Düğün Takılarının Kime Ait Olacağı Belli Oldu!
Yargıtay'dan Takı Kavgasını Bitiren Karar! Düğün Takılarının Kime Ait Olacağı Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çiftlerin özellike de boşanma süreçlerinde gündemine gelen takı sorunsalı, Yargıtay kararı ile çözüme ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere tüm takıların kadına ait olduğu yönündeki görüş değişti!
'Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır.'
"Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın