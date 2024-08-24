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Yargıtay'dan Takı Kavgasını Bitiren Karar! Düğün Takılarının Kime Ait Olacağı Belli Oldu!

Yargıtay'dan Takı Kavgasını Bitiren Karar! Düğün Takılarının Kime Ait Olacağı Belli Oldu!

Yargıtay Düğün Boşanma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 10:04

Yargıtay'dan 'Düğünde takılan altınlar kime ait?' tartışmasını bitirecek karar! Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini belirten Avukat Buket Nurşah Tekışık, 'takı kime takıldıysa o kişide kalacak' dedi. 

İşte, detaylar...

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Çiftlerin özellike de boşanma süreçlerinde gündemine gelen takı sorunsalı, Yargıtay kararı ile çözüme ulaştı.

Çiftlerin özellike de boşanma süreçlerinde gündemine gelen takı sorunsalı, Yargıtay kararı ile çözüme ulaştı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada 'ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu' kararına hükmetti.

Erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere tüm takıların kadına ait olduğu yönündeki görüş değişti!

Erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere tüm takıların kadına ait olduğu yönündeki görüş değişti!

Avukat Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2023/5704 E. 2024/2402 K. sayılı ilamla, eski yargıtay kararının yeniden şekillendiğini ifade etti. Tekışık, İHA'ya verdiği demeçte, 4 Nisan itibarıyla yapılan değişikliğin detaylarını da açıkladı.

'Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır.'

'Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır.'

Avukat açıklamasında, 'Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır.'

"Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir."

"Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir."

'Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir' ifadelerini kullandı.

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