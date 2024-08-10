Yargıtay'dan Çok Konuşulacak Boşanma Kararı: Eşinin Akrabalarıyla Görüşmek İstemeyen Kadını Kusurlu Saydı
Yargıtay'dan Çok Konuşulacak Boşanma Kararı: Eşinin Akrabalarıyla Görüşmek İstemeyen Kadını Kusurlu Saydı
Yargıtay'dan çok konuşulacak bir karar geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadını kusurlu saydı.
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Yargıtay'dan evli çitleri yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesinin evliliklerine müdahalesine sessiz kaldığını, ayrıca kumar oynamayı alışkanlık halinde getirdiğini, bu nedenle de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek boşanma davası açtı ve tazminat talebinde bulundu.
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Koca is eşinin akrabalarıyla görüşmediğini ve kendisini aşağıladığını, boşanmalarına karar verilmesini, lehine tazminata hükmedilmesini talep etti.
Kocasının kardeşi ve akrabalarıyla görüşmek istemeyen, karşılaştıklarında onlara kötü davranan, ev işleriyle ilgilenmeyen, çocuklara kahvaltı hazırlamayan kadını az kusurlu bulan Ankara 7. Aile Mahkemesi, Kumar oynamayı alışkanlık haline getiren, evliliği ekonomik açıdan zora sokan kocayı ise ağır kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmalarına, boşanmada az kusurlu sayılan kadına maddi ve manevi toplam 60 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
İtiraz edilmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, eşlerin kusur oranlarının eşit olduğuna hükmederek, boşanma kararının onanmasına, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararının ise kaldırılmasına karar verdi.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararında hukuka aykırılık bulunmadığını tespit ederek, kararı oy birliğiyle onadı.
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