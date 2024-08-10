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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İsimler Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İsimler Görevden Alındı

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile o isimler görevden alındı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Karar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Birleşik Meksika Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli atandı.
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