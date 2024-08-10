Bali'de Mahsur Kalan Gençlerin Bilet Parasını Ekrem İmamoğlu Ödedi: Endonezya Büyükelçisi'nden Açıklama Geldi

İzmir'den Bali'ye giden 5 gencin hastane masraflarını karşılayamadığı için ülkede mahsur kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olay sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir, Büyükelçi Talip Küçükcan'ı hedef alarak, ''Talip bey tatiliniz bittikten sonra umarım vatandaşlarımıza daha samimi ve içten sahip çıkarsınız. Bizim gün boyu çabalarımız olmasaydı o çocuklar buraya gelemeyecekti. Utanın biraz utanın…'' dedi.