Bali'de Mahsur Kalan Gençlerin Bilet Parasını Ekrem İmamoğlu Ödedi: Endonezya Büyükelçisi'nden Açıklama Geldi
Bali'de Mahsur Kalan Gençlerin Bilet Parasını Ekrem İmamoğlu Ödedi: Endonezya Büyükelçisi'nden Açıklama Geldi
İzmir'den Bali'ye giden 5 gencin hastane masraflarını karşılayamadığı için ülkede mahsur kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olay sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cüneyt Özdemir, Büyükelçi Talip Küçükcan'ı hedef alarak, ''Talip bey tatiliniz bittikten sonra umarım vatandaşlarımıza daha samimi ve içten sahip çıkarsınız. Bizim gün boyu çabalarımız olmasaydı o çocuklar buraya gelemeyecekti. Utanın biraz utanın…'' dedi.
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İzmir'den Bali'ye tatile giden 5 genç arkadaştan biri, trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan genç, Türkiye'ye dönmek istedi. Yakınları, Sağlık Bakanlığı'na başvurarak ambulans uçak talebinde bulundu. Ancak, bakanlık bu talebi "pahalı" olduğu gerekçesiyle geri çevirdiği iddia edildi.
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İddiaların sosyal medyada gündem olması sonrası ortalık karıştı. Bali'de mahsur kalan gençlere ulaştığını duyuran Gazeteci Cüneyt Özdemir, gençlerden ağır yaralanan Tuğcan'ın ailesinin kredi çektiğini ve çocukları oradan getirmek için seferber olduğunu açıkladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, olaya ilişkin ulaştığı iddiaları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o paylaşımlar:
Daha sonra Cüneyt Özdemir, bir paylaşımda daha bulunarak Bali'de mahsur kalan gençlerin uçak biletlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığını açıkladı.
Olaya ilişkin paylaşımlarına devam eden Özdemir, "Orada bir yerde bir kardeşimiz çaresizse, hepimiz çaresiziz! Bakar mısınız şu güzelliğe... Ekrem İmamoğlu biletleri kendi cebinden ödemiş. THY ve özellikle Yahya Üstün olağanüstü bir iş çıkardı. Hadi gelin çocuklar... Geride kimseyi bırakmıyoruz. Dünyanının neresinde olursanız olun Türkseniz başınıza bir şey gelirse herkes burada, biz topyekün yanınızdayız..." dedi.
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İddiaların odağındaki Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Küçükcan, "İlk uçakla hastamız Türkiye'ye getirilecek" açıklamasını yaptı. Küçükcan şu mesajı paylaştı: "Tuğcan Işık’ın Bali’de kaza geçirerek özel bir hastanede tedavi gördüğü ancak tedavinin sürdürülmesi için yeterli maddi kaynağın olmadığı Büyükelçiliğimize ulaştığı andan itibaren hastamızın tedavisi Türkiye’ye transferini gündemimize aldık. Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok’ denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye’ye getirilecek" diye yazdı.
Son olarak İBB'ye bağlı Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun Euronews'e verdiği demeçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaralı vatandaşın bilet parasını "şahsi hesabından ödediğini" açıkladı.
İşte o açıklama:
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