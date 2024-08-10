Olimpiyatlara Damga Vuran Cezayirli Boksör Imane Khelif, Altın Madalya Kazandı
Olimpiyatlara Damga Vuran Cezayirli Boksör Imane Khelif, Altın Madalya Kazandı
Paris Olimpiyatları'na cinsiyet tartışmalarıyla damgasını vuran Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
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İtalyan rakibi Angela Carini'nin maçtan ağlayarak çekilmesi sonrası rakibi Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyet testlerini gündeme taşıyarak erkek olduğunu iddia etmişti. Bu açıklama sonrası olimpiyatlara damga vuran Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında cinsiyet tartışması çıktı. Tüm dünyanın konuştuğu olay, olimpiyatların önüne geçti.
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Herkes tarafından hedef gösterilen Khelif, "Uluslararası Boks Birliği bana karşı haksızlık yapıyor. Ama yanımda Allah var" diyerek sitem etmişti.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, Olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Liu Yang ise gümüş madalya kazandı.
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