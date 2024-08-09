Gazeteci İsmail Arı Duyurdu: Şener Şen'in Oyununa Saldırı Yapıldı, İzleyicilere Cam Şişe Fırlatıldı
Gazeteci İsmail Arı Duyurdu: Şener Şen'in Oyununa Saldırı Yapıldı, İzleyicilere Cam Şişe Fırlatıldı
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Usta sanatçı Şener Şen dün akşam 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi.
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Gazeteci İsmail Arı, oyun sergilenirken alanın dışından önce bir grup seslerin yükseldiği sonrasında duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldığını anlattı. Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna kısa bir ara verildiğini söyledi. Oyunun sonrasında tamamlandığını duyuran Arı, "Şener Şen'in, izleyicilerin gözlerindeki endişeyi gördüm. Yazık, çok yazık.Ayrıca, eski Adalet Bakanı Abdulmahit Gül ve eşi de oyunu izlemeye gelmişti" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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