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Havada Korku Dolu Anlar: Brezilya'da Uçak Düştü

Havada Korku Dolu Anlar: Brezilya'da Uçak Düştü

Brezilya Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 20:27

Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Uçak kazasının ardından bölgede geniş alana yayılan bir yangın çıktı.

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Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarılırken, yolcu uçağıyla ilgili henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarılırken, yolcu uçağıyla ilgili henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Brezilya havayolu şirketi Voepass kazayı doğruladı. Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı.

Brezilya havayolu şirketi Voepass kazayı doğruladı. Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın ağaçlık bir alanın içine düştüğü ve ardından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın ağaçlık bir alanın içine düştüğü ve ardından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.

İşte ilk görüntüler:

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