Havada Korku Dolu Anlar: Brezilya'da Uçak Düştü
Havada Korku Dolu Anlar: Brezilya'da Uçak Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düşen yolcu uçağında 62 kişinin olduğu aktarılırken, yolcu uçağıyla ilgili henüz ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya havayolu şirketi Voepass kazayı doğruladı. Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçağın ağaçlık bir alanın içine düştüğü ve ardından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor.
İşte ilk görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın