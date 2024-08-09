İsrail'den Bir Suikast Daha: Hamas Yetkilisi Öldürüldü
İsrail'den Bir Suikast Daha: Hamas Yetkilisi Öldürüldü
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.
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Söz konusu araca 2 füze isabet etti. Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. Haniye’nin yerine Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar olmuştu.
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