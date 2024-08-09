İsrail'den Bir Suikast Daha: Hamas Yetkilisi Öldürüldü

İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikastın yankıları devam ederken bir saldırı haberi daha geldi. İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.