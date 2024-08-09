Acil Durum Uyarısı Yapıldı: Bir Gün Sonra Deprem Oldu

Japonya'da dün 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka bölgelerinde ilk büyüklüğü tahmini 5,3 olacak bir deprem için acil durum uyarısı yayınladı. Daha sonra Tokyo ve çevre bölgelerde etkili olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.