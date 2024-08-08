İsrail Askerlerinin Filistinli Mahkuma Cinsel İstismarda Bulunduğu Anlar Ortaya Çıktı
İsrail Askerlerinin Filistinli Mahkuma Cinsel İstismarda Bulunduğu Anlar Ortaya Çıktı
İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinli mahkuma cinsel istismarda bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.
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Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.
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Bazı askerler, alıkonulan Filistinliye cinsel istismarda bulunurken, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkat çekti. Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesine yer verildi. Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İşte o anlar:
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