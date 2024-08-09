Türk Psikologlar Derneği'nden Köpek Ölümleriyle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: 'Şiddet Olaylarının Habercisi'
Türk Psikologlar Derneği'nden Köpek Ölümleriyle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: 'Şiddet Olaylarının Habercisi'
Türk Psikologlar Derneği'nden Altındağ'da bulunan köpek mezarlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Dernek, hayvan katliamı görüntülerinin derin travmatik etkiler yaratacağını vurgulayarak, hayvanseverlere psikolojik destek sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.
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Türk Psikologlar Derneği, Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece (8 Ağustos) poşetlerin içinde ve çukurlarda öldürülmüş halde bulunan 11 köpekle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
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Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan hak savunucuları ve hayvanseverlerin yanında olduğunu duyuran TPD’nin açıklaması şöyle:
“Kamuoyuna duyurulur: Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. "Psikologlar olarak uyarıyoruz: Bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir. Yasayı iptal edin: Dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır!.”
İşte o açıklama:
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Çocuklar için güvenli sokaklardan kastınız, onları kafa kesen insanlarla aynı semtte büyütmek miydi? Onlarca köpeği sıraya dizip çığlık çığlık bağırırlarken ... Devamını Gör
yasaya itiraz edeceğinize evinize alın koca yürekli köpekseverler
küçücük apartman dairelerine mi senide duyan herkesin bahçeli evi var sanacak
gerçek hayvansever uzaktan sevmez