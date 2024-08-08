Oğlunun Şehit Haberini Alan Anne, Kalp Krizi Geçirdi: Şehidin Naaşı Memleketine Getirildi
Oğlunun Şehit Haberini Alan Anne, Kalp Krizi Geçirdi: Şehidin Naaşı Memleketine Getirildi
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in annesi Bahriye Kaygusuz (58), oğlunun acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi.
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Çiçekdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygusuz, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Bahriye Kaygusuz, Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Kaygusuz burada yapılan anjiyo operasyonunun ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi memleketi Kırşehir'e getirildi. Gülşehir Havaalanı'nda askeri uçakla gelen şehidin naaşını, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehidin ağabeyi Muhammet Alp ile yakınları ve akrabaları karşıladı. Şehidin naaşı cenaze aracıyla memleketi Çiçekdağı ilçesine götürüldü.
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