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Finale Çıkan Imane Khelif Hakkında Ulaşılan Gerçekler: Kadın ve Bunun İçin Bir Ameliyat Olmadı

Finale Çıkan Imane Khelif Hakkında Ulaşılan Gerçekler: Kadın ve Bunun İçin Bir Ameliyat Olmadı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 14:20

Paris Olimpiyatları'na gölge düşüren gündemlerden biri Cezayirli kadın sporcu Imane Khelif'in uğramış olduğu zorbalıktı. İtalyan boksör Carini'nin aldığı darbe sonrası verdiği tepki ile kadın sporcu dünyaya kadın olduğunu kanıtlamak için mücadeleye girişti.

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Angela Carini aldığı darbe sonrası yarıştan çekilmiş ve tüm dünyayı adeta bir erkekle dövüştüğüne ikna eden açıklamalara yapmıştı. Khelif'in cinsiyetini tartışmaya açan bu açıklamalar sonra siyasetçiler bile bir kadının bir erkekle dövüştürülme zorbalığından bahsetti.

Angela Carini aldığı darbe sonrası yarıştan çekilmiş ve tüm dünyayı adeta bir erkekle dövüştüğüne ikna eden açıklamalara yapmıştı. Khelif'in cinsiyetini tartışmaya açan bu açıklamalar sonra siyasetçiler bile bir kadının bir erkekle dövüştürülme zorbalığından bahsetti.

Busenaz Sürmeneli'nin de rakiplerinden biri olan Cezayirli sporcuya ülkemizde de büyük tepki oluştu. Dünya Boks Birliği'nin bir önceki turnuvadaki "diskalifiye" kararına dayandırılarak yapılan yorumlarda Khelif'in kadın olmadığından herkes emindi.

Busenaz Sürmeneli'nin de rakiplerinden biri olan Cezayirli sporcuya ülkemizde de büyük tepki oluştu. Dünya Boks Birliği'nin bir önceki turnuvadaki "diskalifiye" kararına dayandırılarak yapılan yorumlarda Khelif'in kadın olmadığından herkes emindi.

Konu Cezayirli boksörün çocukluk fotoğrafını yayınlamak zorunda kalmasına kadar ilerledi. Bir kadının kadın olduğunu tüm dünyaya kanıtlama çabası Çeyrek Final maçından sonra gözyaşlarıyla bir kez daha karşımıza çıktı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda "Allah biliyor ve Allah benimle" demişti. Khelif bugün final biletini altı. Altın madalya için bir maç kaldı.

Konu Cezayirli boksörün çocukluk fotoğrafını yayınlamak zorunda kalmasına kadar ilerledi. Bir kadının kadın olduğunu tüm dünyaya kanıtlama çabası Çeyrek Final maçından sonra gözyaşlarıyla bir kez daha karşımıza çıktı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda "Allah biliyor ve Allah benimle" demişti. Khelif bugün final biletini altı. Altın madalya için bir maç kaldı.

Gazeteci İsmail Şenol, bugün sosyal medya hesabından "Imane Khelif finale çıktı. Peki kendisi hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?" diyerek bir paylaşımda bulundu. Khelif hakkında ulaşabildiği gerçekleri derleyen gazeteci, Khelif'in "doğuştan kadın olduğuna değindi.

Gazeteci İsmail Şenol, bugün sosyal medya hesabından "Imane Khelif finale çıktı. Peki kendisi hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?" diyerek bir paylaşımda bulundu. Khelif hakkında ulaşabildiği gerçekleri derleyen gazeteci, Khelif'in "doğuştan kadın olduğuna değindi.

İsmail Şenol'un ulaştığı bilgilerden önemlisi yapılan testlere dair olanıydı. Şenol, "Imane Khelif kadın doğmuş, hayatı boyunca cinsel kimlik üzerine hiçbir tedavi ya da ameliyat olmamış bir kadın." derken testlere dair de şu ifadelere yer verdi:

İsmail Şenol'un ulaştığı bilgilerden önemlisi yapılan testlere dair olanıydı. Şenol, "Imane Khelif kadın doğmuş, hayatı boyunca cinsel kimlik üzerine hiçbir tedavi ya da ameliyat olmamış bir kadın." derken testlere dair de şu ifadelere yer verdi:

'Dünya Boks Birliği IBA, geçen yılki dünya şampiyonası esnasında Khelif'te erkeklere özel XY kromozomuna rastlandığını ve bu yüzden yarışamayacağını açıkladı.

IBA bu testlerin ne olduğunu, hangi protokolde yapıldığını, test sonuçlarını açıklamıyor. Hatta açıklamada Khelif için ''Biyolojik olarak erkektir'' ibaresi de yok.

IBA sadece bu testin ''testosteron testi olmadığını'' açıklıyor. Bir de ''kadın olarak yarışmak için gerekli kriterlere sahip olmadığını ve diğer kadınlara karşı avantajlı olduğunu'' açıklıyor.'

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Imane Khelif'in başarısına gölge düşürmeye çalışan ve sıklıkla hatırlatılan "diskalifiye" kararını veren IBA'nın ise hayli "sabıkalı" olduğu ortaya çıktı. Şenol'un anlatımına göre Olimpiyat Komitesi tarafından yolsuzlukla suçlanıyorlar:

Imane Khelif'in başarısına gölge düşürmeye çalışan ve sıklıkla hatırlatılan "diskalifiye" kararını veren IBA'nın ise hayli "sabıkalı" olduğu ortaya çıktı. Şenol'un anlatımına göre Olimpiyat Komitesi tarafından yolsuzlukla suçlanıyorlar:

'Bu arada IBA, 2023 Haziran'dan bu yana Olimpiyat Komitesi tarafından (çeşitli yolsuzluklar gerekçe gösterilerek) tanınmıyor.

IOC yeterli bilgi sahibi olmadığı gerekçesiyle Khelif’e verilen men kararını tanımıyor. (Zaten 2019'dan beri IOC tarafından cezalı IBA.)'

Imane Khelif ve diğer sporculardan kurallar gereği testesteron testi alındığını da hatırlatan İsmail Şenol, böyle bir testte de herhangi bir bulguya ulaşılamadığını anlatıyor:

Imane Khelif ve diğer sporculardan kurallar gereği testesteron testi alındığını da hatırlatan İsmail Şenol, böyle bir testte de herhangi bir bulguya ulaşılamadığını anlatıyor:

' IOC, Olimpiyat oyunlarında yarışan boksörlerden testosteron testi de alıyor. Kadınlarda bu seviye kanın litresinde 3 nanomol altı olurken, erkeklerde 35'in üstünde. Testosteron kas, kemik kütlesi ve konsantrasyonu artıran bir hormon. Khelif yarışabildiğine göre, sınırların içinde olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Tam bulgular yayınlanmadığı için net konuşamasak da, iddialardan Imane Khelif'in DSD sahibi, yani cinsiyet gelişim bozuklukları olan bir kadın olduğunu anlıyoruz.

Kesin bildiğimiz konu, Imane Khelif'in trans bir sporcu olmadığı. Doğduğu cinsiyetle devam ediyor. Eğer DSD sahibiyse, Khelif'in durumunun interseks şeklinde tanımlanması gerekiyor.'

Khelif'in durumu ile ilgili bir karara varılması halinde ya da testesteron oranının düşürülme talebinin uygun bulunması halinde trans sporcular için yeni bir evrenin açılacağını söyleyen İsmail Saymaz, yaptığı araştırmanın ve ulaştığı bilgileri şu sözlerle noktaladı:

Khelif'in durumu ile ilgili bir karara varılması halinde ya da testesteron oranının düşürülme talebinin uygun bulunması halinde trans sporcular için yeni bir evrenin açılacağını söyleyen İsmail Saymaz, yaptığı araştırmanın ve ulaştığı bilgileri şu sözlerle noktaladı:

'Peki yarışması için hormon seviyesinin düşürülmesi talep edilmeli mi? Bunun cevabı evet olursa, boksta trans sporcular için de yol tamamen açılmış olur -ki olimpiyat tarihinde yarışmış bir trans sporcu var. 2020 olimpiyat oyunlarında kadınlar halterde, erkek doğan fakat ameliyatla kadın olmayı seçen Laurel Hubbard gerekli hormon tedavisini olduktan sonra burada yarışmıştı.

İnterseks sporcularla ilgili ortak alınmış bir karar yok. Atletizm Semenya davası sonrası interseks sporcuların ilaçla hormon seviyesinin düşürülmesi kuralını getirdi. Semenya bunu kabul etmeyince ömür boyu ceza aldı. Boks, Khelif'i bu şekilde kabul etti.

Açıkçası okuduğum hiçbir şeyde Khelif’i erkek olarak tanımlayacak kadar bilgiye ulaşamadım. Aksini kanıtlayan yeni bir bilgi çıkmadığı sürece, bu sporcunun zorbalık ve haksızlığa uğradığını düşünüyorum.'

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