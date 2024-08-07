Finale Çıkan Imane Khelif Hakkında Ulaşılan Gerçekler: Kadın ve Bunun İçin Bir Ameliyat Olmadı
Finale Çıkan Imane Khelif Hakkında Ulaşılan Gerçekler: Kadın ve Bunun İçin Bir Ameliyat Olmadı
Paris Olimpiyatları'na gölge düşüren gündemlerden biri Cezayirli kadın sporcu Imane Khelif'in uğramış olduğu zorbalıktı. İtalyan boksör Carini'nin aldığı darbe sonrası verdiği tepki ile kadın sporcu dünyaya kadın olduğunu kanıtlamak için mücadeleye girişti.
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Angela Carini aldığı darbe sonrası yarıştan çekilmiş ve tüm dünyayı adeta bir erkekle dövüştüğüne ikna eden açıklamalara yapmıştı. Khelif'in cinsiyetini tartışmaya açan bu açıklamalar sonra siyasetçiler bile bir kadının bir erkekle dövüştürülme zorbalığından bahsetti.
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Busenaz Sürmeneli'nin de rakiplerinden biri olan Cezayirli sporcuya ülkemizde de büyük tepki oluştu. Dünya Boks Birliği'nin bir önceki turnuvadaki "diskalifiye" kararına dayandırılarak yapılan yorumlarda Khelif'in kadın olmadığından herkes emindi.
Konu Cezayirli boksörün çocukluk fotoğrafını yayınlamak zorunda kalmasına kadar ilerledi. Bir kadının kadın olduğunu tüm dünyaya kanıtlama çabası Çeyrek Final maçından sonra gözyaşlarıyla bir kez daha karşımıza çıktı. Khelif gözyaşlarıyla verdiği röportajda "Allah biliyor ve Allah benimle" demişti. Khelif bugün final biletini altı. Altın madalya için bir maç kaldı.
Gazeteci İsmail Şenol, bugün sosyal medya hesabından "Imane Khelif finale çıktı. Peki kendisi hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?" diyerek bir paylaşımda bulundu. Khelif hakkında ulaşabildiği gerçekleri derleyen gazeteci, Khelif'in "doğuştan kadın olduğuna değindi.
İsmail Şenol'un ulaştığı bilgilerden önemlisi yapılan testlere dair olanıydı. Şenol, "Imane Khelif kadın doğmuş, hayatı boyunca cinsel kimlik üzerine hiçbir tedavi ya da ameliyat olmamış bir kadın." derken testlere dair de şu ifadelere yer verdi:
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Imane Khelif'in başarısına gölge düşürmeye çalışan ve sıklıkla hatırlatılan "diskalifiye" kararını veren IBA'nın ise hayli "sabıkalı" olduğu ortaya çıktı. Şenol'un anlatımına göre Olimpiyat Komitesi tarafından yolsuzlukla suçlanıyorlar:
Imane Khelif ve diğer sporculardan kurallar gereği testesteron testi alındığını da hatırlatan İsmail Şenol, böyle bir testte de herhangi bir bulguya ulaşılamadığını anlatıyor:
Khelif'in durumu ile ilgili bir karara varılması halinde ya da testesteron oranının düşürülme talebinin uygun bulunması halinde trans sporcular için yeni bir evrenin açılacağını söyleyen İsmail Saymaz, yaptığı araştırmanın ve ulaştığı bilgileri şu sözlerle noktaladı:
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