Finale Çıkan Imane Khelif Hakkında Ulaşılan Gerçekler: Kadın ve Bunun İçin Bir Ameliyat Olmadı

'Dünya Boks Birliği IBA, geçen yılki dünya şampiyonası esnasında Khelif'te erkeklere özel XY kromozomuna rastlandığını ve bu yüzden yarışamayacağını açıkladı.

IBA bu testlerin ne olduğunu, hangi protokolde yapıldığını, test sonuçlarını açıklamıyor. Hatta açıklamada Khelif için ''Biyolojik olarak erkektir'' ibaresi de yok.

IBA sadece bu testin ''testosteron testi olmadığını'' açıklıyor. Bir de ''kadın olarak yarışmak için gerekli kriterlere sahip olmadığını ve diğer kadınlara karşı avantajlı olduğunu'' açıklıyor.'