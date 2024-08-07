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Kerem Aktürkoğlu Haberlere İsyan Etti, Gece 03'te Paylaşım Yaptı

Kerem Aktürkoğlu Haberlere İsyan Etti, Gece 03'te Paylaşım Yaptı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 13:30

Galatasray'da Süper Kupa maçı sonrası sular bir türlü durulmuyor. Takımdan ayrılmak isteyenlerin olduğu söylenirken soyunma odasında konuşulanların da dışarı sızdırıldığı iddiası bazı isimleri çılgına çevirdi.

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Beşiktaş karşısında 45 dakika sahada kalan ve attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Kerem Aktürkoğlu devre arasında oyundan çıkarılmıştı.

Beşiktaş karşısında 45 dakika sahada kalan ve attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Kerem Aktürkoğlu devre arasında oyundan çıkarılmıştı.

Okan Buruk, devre arasında Kerem ile birlikte Mertens'i de oyundan çıkarmış maç sonu Mertens'in eleştirilerine hedef olmuştu. Buruk, bu iki isimin oyundan çıkarılması gerekçesiyle basın tarafından da eleştiriliyor.

Okan Buruk, devre arasında Kerem ile birlikte Mertens'i de oyundan çıkarmış maç sonu Mertens'in eleştirilerine hedef olmuştu. Buruk, bu iki isimin oyundan çıkarılması gerekçesiyle basın tarafından da eleştiriliyor.

Buruk'un tartışmalı iki değişikliği ve maç sonu Ziyech ile Zaha'yı isim vererek eleştirilmesi kulüp içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia ediliyor. Hatta maç içerisinde soyunma odasında olan diyaloglar maksatlı şekilde dışarıya sızdırılıyor iddiası camiayı derinden sarstı.

Buruk'un tartışmalı iki değişikliği ve maç sonu Ziyech ile Zaha'yı isim vererek eleştirilmesi kulüp içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia ediliyor. Hatta maç içerisinde soyunma odasında olan diyaloglar maksatlı şekilde dışarıya sızdırılıyor iddiası camiayı derinden sarstı.

Soyunma odasında "sızıntı" iddiaları gündeme gelmişken çarpıcı bir iddiada gazeteci Haluk Yürekli'den geldi. Yürekli, Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkarıldıktan sonra soyunma odasında verdiği tepkiyi anlattı. Yürekli; "Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında oyundan çıkarılmasına sinirlenip bir daha bu takımda oynayanın ***** ***** dedi." şeklinde bir iddiada bulundu.

Soyunma odasında "sızıntı" iddiaları gündeme gelmişken çarpıcı bir iddiada gazeteci Haluk Yürekli'den geldi. Yürekli, Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkarıldıktan sonra soyunma odasında verdiği tepkiyi anlattı. Yürekli; "Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında oyundan çıkarılmasına sinirlenip bir daha bu takımda oynayanın ***** ***** dedi." şeklinde bir iddiada bulundu.

Bir grup taraftar Kerem'e tepki gösterirken bir grup taraftar da böyle bir bilginin nasıl ve neden sızdırıldığını sorgulamaya başladı. Galatasaray resmi kanallardan bu büyük iddiaya dair hiçbir açıklama yapmayınca camiada gerilim daha da arttı.

Bir grup taraftar Kerem'e tepki gösterirken bir grup taraftar da böyle bir bilginin nasıl ve neden sızdırıldığını sorgulamaya başladı. Galatasaray resmi kanallardan bu büyük iddiaya dair hiçbir açıklama yapmayınca camiada gerilim daha da arttı.
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Söylenti ve dedikodulara dayanamayan Kerem Aktürkoğlu gece 03'te sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. İddialara cevap veren Aktürkoğlu'nun da değindiği noktalardan biri ise "sızıntı iddiasıydı:

Söylenti ve dedikodulara dayanamayan Kerem Aktürkoğlu gece 03'te sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. İddialara cevap veren Aktürkoğlu'nun da değindiği noktalardan biri ise "sızıntı iddiasıydı:

'Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise Galatasaray’ın kutsal kabul edilmesi gereken soyunma odasındaki herhangi bir konuşmanın, anlamından saptırılmış olsa dahi, Galatasaray Kaptanı’na düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, “birçok farklı yerden teyit ettiklerini” ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, yarattıkları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır.'

Aktürkoğlu, yaşananları "soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım." diyerek yanıtlarken şu ifadelere yer verdi:

Aktürkoğlu, yaşananları "soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım." diyerek yanıtlarken şu ifadelere yer verdi:

'İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.

Kariyeri boyunca Galatasaray’a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray’ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray’a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray’a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.'

Galatasaray taraftarı ise bu paylaşım sonrasında kulübe tepki gösterdi. Takım kaptanının yalnız bırakıldığını söyleyen taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yazdı.

Galatasaray taraftarı ise bu paylaşım sonrasında kulübe tepki gösterdi. Takım kaptanının yalnız bırakıldığını söyleyen taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yazdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yazmış olduğu açıklama:

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