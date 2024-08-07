Kerem Aktürkoğlu Haberlere İsyan Etti, Gece 03'te Paylaşım Yaptı
Kerem Aktürkoğlu Haberlere İsyan Etti, Gece 03'te Paylaşım Yaptı
Galatasray'da Süper Kupa maçı sonrası sular bir türlü durulmuyor. Takımdan ayrılmak isteyenlerin olduğu söylenirken soyunma odasında konuşulanların da dışarı sızdırıldığı iddiası bazı isimleri çılgına çevirdi.
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Beşiktaş karşısında 45 dakika sahada kalan ve attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Kerem Aktürkoğlu devre arasında oyundan çıkarılmıştı.
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Okan Buruk, devre arasında Kerem ile birlikte Mertens'i de oyundan çıkarmış maç sonu Mertens'in eleştirilerine hedef olmuştu. Buruk, bu iki isimin oyundan çıkarılması gerekçesiyle basın tarafından da eleştiriliyor.
Buruk'un tartışmalı iki değişikliği ve maç sonu Ziyech ile Zaha'yı isim vererek eleştirilmesi kulüp içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia ediliyor. Hatta maç içerisinde soyunma odasında olan diyaloglar maksatlı şekilde dışarıya sızdırılıyor iddiası camiayı derinden sarstı.
Soyunma odasında "sızıntı" iddiaları gündeme gelmişken çarpıcı bir iddiada gazeteci Haluk Yürekli'den geldi. Yürekli, Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkarıldıktan sonra soyunma odasında verdiği tepkiyi anlattı. Yürekli; "Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçının devre arasında oyundan çıkarılmasına sinirlenip bir daha bu takımda oynayanın ***** ***** dedi." şeklinde bir iddiada bulundu.
Bir grup taraftar Kerem'e tepki gösterirken bir grup taraftar da böyle bir bilginin nasıl ve neden sızdırıldığını sorgulamaya başladı. Galatasaray resmi kanallardan bu büyük iddiaya dair hiçbir açıklama yapmayınca camiada gerilim daha da arttı.
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Söylenti ve dedikodulara dayanamayan Kerem Aktürkoğlu gece 03'te sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı. İddialara cevap veren Aktürkoğlu'nun da değindiği noktalardan biri ise "sızıntı iddiasıydı:
Aktürkoğlu, yaşananları "soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım." diyerek yanıtlarken şu ifadelere yer verdi:
Galatasaray taraftarı ise bu paylaşım sonrasında kulübe tepki gösterdi. Takım kaptanının yalnız bırakıldığını söyleyen taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na destek mesajları yazdı.
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