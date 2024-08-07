Yusuf Dikeç, İrfan Can Kahveci'nin Çaktığı Selamı Yanıtsız Bırakmadı

Atıcılık takımımızla madalya sevinci yaşayan Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu artık sosyal medyada ve spor alanında bir fenomene dönüşmüş durumda. Olimpiyat sporcularından, yeşil sahadaki futbolculara, sanatçılara kadar herkes bu hareketi konuşuyor, bu hareketi yapıyor.