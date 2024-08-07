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Yusuf Dikeç, İrfan Can Kahveci'nin Çaktığı Selamı Yanıtsız Bırakmadı

Yusuf Dikeç, İrfan Can Kahveci'nin Çaktığı Selamı Yanıtsız Bırakmadı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 12:01

Atıcılık takımımızla madalya sevinci yaşayan Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu artık sosyal medyada ve spor alanında bir fenomene dönüşmüş durumda. Olimpiyat sporcularından, yeşil sahadaki futbolculara, sanatçılara kadar herkes bu hareketi konuşuyor, bu hareketi yapıyor.

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Atış esnasındaki rahat tavırları ve herhangi bir teçhizat olmadan aldığı puanlarla bir anda en çok konuşulan isim olan Yusuf Dikeç'e spor dünyasından destek eksik olmuyor.

Atış esnasındaki rahat tavırları ve herhangi bir teçhizat olmadan aldığı puanlarla bir anda en çok konuşulan isim olan Yusuf Dikeç'e spor dünyasından destek eksik olmuyor.

Sırıkla atlamada rekorlara imza atan Duplantis'in rekorunu Yusuf Dikeç'e selam çakarak kutlaması hala konuşulurken, dün gece milli sporcumuza bir destek de milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci'den geldi.

Sırıkla atlamada rekorlara imza atan Duplantis'in rekorunu Yusuf Dikeç'e selam çakarak kutlaması hala konuşulurken, dün gece milli sporcumuza bir destek de milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci'den geldi.

Attığı şık frikik golünü Yusuf Dikeç'in atış pozisyonundaki tavrıyla kutlayan İrfan Can Kahveci'nin selamı yerine ulaştı. Yusuf Dikeç milli futbolcunun gol sevincine sosyal medyadan yanıt verdi.

Attığı şık frikik golünü Yusuf Dikeç'in atış pozisyonundaki tavrıyla kutlayan İrfan Can Kahveci'nin selamı yerine ulaştı. Yusuf Dikeç milli futbolcunun gol sevincine sosyal medyadan yanıt verdi.

"Bravo İrfan" diyerek İrfan'ın golünü tebrik eden Yusuf Dikeç gol sevincinin fotoğrafını kendi hesabında paylaştı. İki milli sporcunun karşılıklı desteği spor severler tarafından da takdir topladı.

"Bravo İrfan" diyerek İrfan'ın golünü tebrik eden Yusuf Dikeç gol sevincinin fotoğrafını kendi hesabında paylaştı. İki milli sporcunun karşılıklı desteği spor severler tarafından da takdir topladı.
twitter.com

İrfan Can Kahveci gündüz saatlerinde de Filenin Sultanları'nın zaferini kaptan Eda'ya yazdığı mesajla kutlamıştı.

İrfan Can Kahveci gündüz saatlerinde de Filenin Sultanları'nın zaferini kaptan Eda'ya yazdığı mesajla kutlamıştı.
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Kaptan Eda Erdem'den de aynı şıklıkla yanıt bulan bu mesaj da dünün en çok konuşulan diyaloglar arasındayıd.

Kaptan Eda Erdem'den de aynı şıklıkla yanıt bulan bu mesaj da dünün en çok konuşulan diyaloglar arasındayıd.
twitter.com

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