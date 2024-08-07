Kübalı Güreşçi Mijain Lopez Nunez Tarih Yazdı ve Emekli Oldu

Olimpiyatlar bir sporcunun yarışabileceği en üst noktalardan biri. Burada bir kez bile boy göstermek, bir kez bile madalya kürsüsünde yer almak sporcuların çocukluktan beri vazgeçilmez hayallerinden. Bir kez katılmanın büyük gurur, iki kez üst üste katılmanın ya da madalya almanın büyük olay olduğu organizasyonda bir de Mijain Lopez Nunez var!