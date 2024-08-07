Kübalı Güreşçi Mijain Lopez Nunez Tarih Yazdı ve Emekli Oldu
Kübalı Güreşçi Mijain Lopez Nunez Tarih Yazdı ve Emekli Oldu
Olimpiyatlar bir sporcunun yarışabileceği en üst noktalardan biri. Burada bir kez bile boy göstermek, bir kez bile madalya kürsüsünde yer almak sporcuların çocukluktan beri vazgeçilmez hayallerinden. Bir kez katılmanın büyük gurur, iki kez üst üste katılmanın ya da madalya almanın büyük olay olduğu organizasyonda bir de Mijain Lopez Nunez var!
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Mijain Lopez Nunez ismi bize hiç yabancı değil. Kübalı sporcu Türk güreş dünyasının kabusu diyebiliriz. Özellikle Rıza Kayaalp'in bölüm sonu canavarı gibi bir türlü geçemediği Mijain Lopez Nunez, defalarca Kayaalp'in hayallerini yıkmıştı.
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Kimi otoritelere göre Mijain Lopez Nunez olmasa Kayaalp'in en az iki altın madalyası olacaktı ancak Lopez'i geçemeyen Kayaalp bu hayale bir türlü yaklaşamadı. Hatta Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra bırakacağını söyleyen Lopez, geri döndü ve hevesleri bir kez daha kırdı.
Rıza Kayaalp, bu olimpiyatlara katılabilse yine önündeki en büyük engel Mijain Lopez Nunez olacaktı ancak Kayaalp, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak askıya alınmıştı. Kayaalp'in itirazları ise karşılık bulmadı.
Ne var ki Mijain Lopez Nunez sadece Türk güreşi için bir beka sorunu değil. Mijain Lopez Nunez hiçbir rakibine şans tanımıyor. Üst üste katılmak bir yana; üst üste iki olimpiyatta madalya alan sporculara "efsane" sıfatı yakıştırılırken Lopez çok daha fazlasını yapmayı başardı.
Kübalı sporcu Olimpiyat tarihine geçecek şekilde bir kariyerle veda ediyor. Beş kez üst üste altın madalya almayı başaran Mijain Lopez Nunez, bir daha kırılması çok güç bir başarıyla mindere veda etti.
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Beş ayrı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen Kübalı, dün gece emekli olduğunu minderde tüm dünyaya gösterdi. Sporcular için emekliliğin sembolü olarak ayakkabılarını çıkararak mindere koyan Lopez uzun süre salonda alkışlandı. Sosyal medyada da bu başarısı ile en çok konuşulanlar arasında giren Lopez bir daha yaşanması güç bir başarının sahibi artık.
Kariyer özeti...
Efsaneler arasında ve onlardan önde...
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