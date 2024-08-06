Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris Olimpiyat Oyunları'nda Finale Kaldı!
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris Olimpiyat Oyunları'nda Finale Kaldı!
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup etti ve finale çıktı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipin temsilcisi Aira Villagas ile karşı karşıya geldi.
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İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.
Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen milli boksör, üst üste ikinci kez olimpiyatlarda finale yükseldi.
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
Galibiyet anı 👇🏻
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