Jose Mourinho, Yenilgi Sonrası Fenerbahçelilerin Ortak Özlemini Dile Getirdi: Fred'i Özlüyorum
Jose Mourinho, Yenilgi Sonrası Fenerbahçelilerin Ortak Özlemini Dile Getirdi: Fred'i Özlüyorum
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Lille karşısında son dakika golüyle yıkıldı. Mourinho'nun aynı zamanda 'ön eleme' turunuda ilk mağlubiyeti olan bu maçta Mou'nun derdi ve özlemi de tüm Fenerbahçelilerle aynıydı.
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Gelişiyle camiada büyük beklentilere neden olan Jose Mourinho, dün gece Lille karşısında ön eleme turlarındaki ilk mağlubiyetini aldı. Portekizli teknik adamın alışık olmadığı bu durum sonrası basın toplantısında umudunu koruduğu gözlendi.
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İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle beraberliği yakalasa da koruyamayan sarı lacivertliler, tur şansını İstanbul'a bıraktı. Mourinho da bu konuyu, "maçın ilk yarısı bitti, ikinci yarıyı evimizde oynayacağız" diyerek açıkladı.
Sakatlanarak 3-4 hafta takımdan uzak kalacak Fred'in yokluğunu ise maç boyu Fenerbahçe fazlasıyla aradı. Krunic-İsmail Yüksek ikilisinin performansından memnun olmayan Fenerbahçeliler maçta oyundan çıkan Krunic'i de protesto ettiler. İsmail Yüksek geçer not alırken Fred'in yokluğu gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
Jose Mourinho da maç değerlendirmesinde Fred'i unutmadı. Mourinho; "Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum, bizim için önemli bir oyuncu. Ama sezon içerisinde böyle şeyler yaşayabiliriz." dedi.
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