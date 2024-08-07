Jose Mourinho, Yenilgi Sonrası Fenerbahçelilerin Ortak Özlemini Dile Getirdi: Fred'i Özlüyorum

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Lille karşısında son dakika golüyle yıkıldı. Mourinho'nun aynı zamanda 'ön eleme' turunuda ilk mağlubiyeti olan bu maçta Mou'nun derdi ve özlemi de tüm Fenerbahçelilerle aynıydı.