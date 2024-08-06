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Mourinho, Basında ve Sosyal Medyada Konuşulanları Anlamamaktan Memnun Olduğunu Açıkladı

Mourinho, Basında ve Sosyal Medyada Konuşulanları Anlamamaktan Memnun Olduğunu Açıkladı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi basın toplantısında yine kendine has tavrıyla açıklamalarda bulundu. Basında ve sosyal medyada yazılanları anlamadığını söyleyen Mourinho,bunu da yine kendi üslubuyla yanıtladı.

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Sezon başında katıldığı Fenerbahçe'de her yaptığı ile gündem olan Jose Mourinho, basın toplantılarında da alışık olduğumuz tavırlarını göstermeye başladı.

Sezon başında katıldığı Fenerbahçe'de her yaptığı ile gündem olan Jose Mourinho, basın toplantılarında da alışık olduğumuz tavırlarını göstermeye başladı.

Transfer söylentleri üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, Türkçe bilmeyi istediğini ancak bilmediği için mutlu olduğunu söyledi:

Transfer söylentleri üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, Türkçe bilmeyi istediğini ancak bilmediği için mutlu olduğunu söyledi:

'Türkçe bilmediğim için televizyonda ne söylediğinizi ve sosyal medyada ne yazdığınızı anlamıyorum. Bu yüzden bu söylentilerin dışındayım. Türkçe konuşmayı isterdim ama bazen de bu sebeperle konuşamadığım için mutlu oluyorum.'

Sosyal medyada Jose Mourinho'nun lig başladıktan sonra rakip takım ve teknik direktörlerle karşılaşması öncesi bu esprili cevaplarının bir ısınma turu olduğu yorumları yapıldı.

Sosyal medyada Jose Mourinho'nun lig başladıktan sonra rakip takım ve teknik direktörlerle karşılaşması öncesi bu esprili cevaplarının bir ısınma turu olduğu yorumları yapıldı.
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