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Süper Kupa Sonrası "Şaşkın" Akımına Immobile de Katıldı

Süper Kupa Sonrası "Şaşkın" Akımına Immobile de Katıldı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 09:12

Süper Kupa'ya damga vuran Ciro Immobile de 'Şaşkın' akımına katıldı. Maç sonunda birçok edit videoda Barış Alper Yılmaz ile mücadelelerinde kullanılan 'Şaşkın' şarkısı bu kez resmi hesaptan paylaşıldı.

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Ciro Immobile'nin transfer duyurusunun yapıldığı videoda Immobile kulaklığını takarak klasik müzik dinlemeye başlıyordu. Kulaklığı çantasına koyduktan sonra kupaların olduğu müzeye giriş yapan oyuncunun devam videosu geldi.

Ciro Immobile'nin transfer duyurusunun yapıldığı videoda Immobile kulaklığını takarak klasik müzik dinlemeye başlıyordu. Kulaklığı çantasına koyduktan sonra kupaların olduğu müzeye giriş yapan oyuncunun devam videosu geldi.

"Krallar sözünü tutar" başlığıyla yayınlanan videoda tıpkı bir önceki video gibi klasik müzikle başlıyor. Immobile çantasından kulaklığını çıkarıp takmasıyla müzik değişiyor.

"Krallar sözünü tutar" başlığıyla yayınlanan videoda tıpkı bir önceki video gibi klasik müzikle başlıyor. Immobile çantasından kulaklığını çıkarıp takmasıyla müzik değişiyor.

Kulaklıkla beraber başlayan Şaşkın müziği ile Immobile gülmeye başlıyor ve Süper Kupa'yı bir önceki videoda görünen müzeye teslim ediyor.

Kulaklıkla beraber başlayan Şaşkın müziği ile Immobile gülmeye başlıyor ve Süper Kupa'yı bir önceki videoda görünen müzeye teslim ediyor.

Beşiktaş'ın videosu:

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Thistle

Barış Alper'e yaptığı faul asla tasvip edeceğim türden bir şey değil. Umuyorum sezonun kalanında böyle çirkin hareketler yapmaz. Barış Alper, ki daha birkaç ... Devamını Gör