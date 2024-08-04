Süper Kupa'da Skor Kadar Konuşulan İkili: Ciro Immobile ve Barış Alper

Süper Kupa'da Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetinin etkileri sürüyor. Futbolcularla ilgili sosyal medyada yapılan editlere, paylaşımlara bir de iki takım taraftarının karşılıklı paylaşımları eklendi. Ciro Immobile ve Barış Alper Yılmaz'ın maçta sık sık karşı karşıya gelmesi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları tarafından farklı yorumlarla paylaşıldı.