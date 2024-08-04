Süper Kupa'da Skor Kadar Konuşulan İkili: Ciro Immobile ve Barış Alper
Süper Kupa'da Skor Kadar Konuşulan İkili: Ciro Immobile ve Barış Alper
Süper Kupa'da Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetinin etkileri sürüyor. Futbolcularla ilgili sosyal medyada yapılan editlere, paylaşımlara bir de iki takım taraftarının karşılıklı paylaşımları eklendi. Ciro Immobile ve Barış Alper Yılmaz'ın maçta sık sık karşı karşıya gelmesi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları tarafından farklı yorumlarla paylaşıldı.
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Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezona damga vurduktan sonra Euro 2024'te milli takımın başarılı performansında da pay sahibi olmuştu. Bu sezon adı transfer gündeminden düşmeyen genç oyuncu Süper Kupa'da oyuna sonradan dahil oldu.
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Ciro Immobile de Beşiktaş'ın kısa sürede çehresini değiştiren isimlerden oldu. Takıma katıldığı günden bu yana pozitif tavırları ve Serie A'dan getirdiği CV'si ile Beşiktaşlılar ondan çok şey bekliyor. Süper Kupa'daki iki golle bu beklentileri şimdilik karşılamış görünüyor.
İki oyuncu dün yaşanan bir pozisyonun ardından maça dair en çok konuşulan isimlerden oldular. Immobile'nin faulüyle sonuçlanan pozisyondan sonra ikili sürekli sahada toplu ve topsuz alanda karşı karşıya gelmeyi başardı.
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